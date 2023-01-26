https://sputniknews.com.tr/20230126/alman-hukumetinin-ukraynaya-tank-sevk-etme-karari-munihte-protesto-edildi--1066204289.html

Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevk etme kararı Münih'te protesto edildi

Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevk etme kararı Münih'te protesto edildi

Almanya hükümetinin Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını gönderme kararı aldığını duyurması sonrası dün akşam Münih'te tank sevkiyatına karşı çıkan sakinler... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T12:31+0300

2023-01-26T12:31+0300

2023-01-26T12:33+0300

ukrayna krizi

almanya

münih

rusya

ukrayna

leopard 2

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Münih'in merkezindeki Marienplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kişi, ellerinde bayraklar ve dövizlerle kent sokaklarında yürüdü. Ukrayna'ya tank gönderme kararından vazgeçme çağrısı yapan göstericilerin ellerindeki dövizlerde 'Barışı silahsız yapın', 'Ukrayna'da Alman tanklarına hayır' yazdığı görüldü. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in açıklamalarına göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak. Berlin, Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine de izin vermişti.

almanya

münih

rusya

ukrayna

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almanya, münih, rusya, ukrayna, leopard 2