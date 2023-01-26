Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/alman-hukumetinin-ukraynaya-tank-sevk-etme-karari-munihte-protesto-edildi--1066204289.html
Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevk etme kararı Münih'te protesto edildi
Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevk etme kararı Münih'te protesto edildi
Almanya hükümetinin Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını gönderme kararı aldığını duyurması sonrası dün akşam Münih'te tank sevkiyatına karşı çıkan sakinler... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T12:31+0300
2023-01-26T12:33+0300
ukrayna krizi
almanya
münih
rusya
ukrayna
leopard 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065923584_0:22:3563:2026_1920x0_80_0_0_cb129a2996a0abb7a71745c3161011ec.jpg
Münih'in merkezindeki Marienplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kişi, ellerinde bayraklar ve dövizlerle kent sokaklarında yürüdü. Ukrayna'ya tank gönderme kararından vazgeçme çağrısı yapan göstericilerin ellerindeki dövizlerde 'Barışı silahsız yapın', 'Ukrayna'da Alman tanklarına hayır' yazdığı görüldü. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in açıklamalarına göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak. Berlin, Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine de izin vermişti.
almanya
münih
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065923584_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_99afd77575503f1c65059b30edc40c06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, münih, rusya, ukrayna, leopard 2
almanya, münih, rusya, ukrayna, leopard 2

Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevk etme kararı Münih'te protesto edildi

12:31 26.01.2023 (güncellendi: 12:33 26.01.2023)
© AP Photo / Michael SohnLeopard 2 tankı
Leopard 2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Abone olTelegram
Almanya hükümetinin Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını gönderme kararı aldığını duyurması sonrası dün akşam Münih'te tank sevkiyatına karşı çıkan sakinler protesto gösterisi düzenledi.
Münih'in merkezindeki Marienplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kişi, ellerinde bayraklar ve dövizlerle kent sokaklarında yürüdü.
Ukrayna'ya tank gönderme kararından vazgeçme çağrısı yapan göstericilerin ellerindeki dövizlerde 'Barışı silahsız yapın', 'Ukrayna'da Alman tanklarına hayır' yazdığı görüldü.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in açıklamalarına göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak. Berlin, Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine de izin vermişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала