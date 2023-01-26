https://sputniknews.com.tr/20230126/alman-hukumetinin-ukraynaya-tank-sevk-etme-karari-munihte-protesto-edildi--1066204289.html
Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevk etme kararı Münih'te protesto edildi
Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevk etme kararı Münih'te protesto edildi
Almanya hükümetinin Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını gönderme kararı aldığını duyurması sonrası dün akşam Münih'te tank sevkiyatına karşı çıkan sakinler... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T12:31+0300
2023-01-26T12:31+0300
2023-01-26T12:33+0300
ukrayna krizi
almanya
münih
rusya
ukrayna
leopard 2
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Münih'in merkezindeki Marienplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kişi, ellerinde bayraklar ve dövizlerle kent sokaklarında yürüdü. Ukrayna'ya tank gönderme kararından vazgeçme çağrısı yapan göstericilerin ellerindeki dövizlerde 'Barışı silahsız yapın', 'Ukrayna'da Alman tanklarına hayır' yazdığı görüldü. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in açıklamalarına göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak. Berlin, Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine de izin vermişti.
almanya
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almanya, münih, rusya, ukrayna, leopard 2
almanya, münih, rusya, ukrayna, leopard 2
Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevk etme kararı Münih'te protesto edildi
12:31 26.01.2023 (güncellendi: 12:33 26.01.2023) Abone ol
Almanya hükümetinin Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını gönderme kararı aldığını duyurması sonrası dün akşam Münih'te tank sevkiyatına karşı çıkan sakinler protesto gösterisi düzenledi.
Münih'in merkezindeki Marienplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kişi, ellerinde bayraklar ve dövizlerle kent sokaklarında yürüdü.
Ukrayna'ya tank gönderme kararından vazgeçme çağrısı yapan göstericilerin ellerindeki dövizlerde 'Barışı silahsız yapın', 'Ukrayna'da Alman tanklarına hayır' yazdığı görüldü.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in açıklamalarına göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak. Berlin, Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine de izin vermişti.