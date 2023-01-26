AK Partili Dağ: 20 yılda 15 seçim kazanmış bir parti dünyada marka haline gelmiş bir partidir

"Bunun arifesindeyiz. Biz bu iddiayı ortaya koyuyoruz ve çok geçmeden birkaç yıl sonra bu iddianın hayata geçtiğini hepimiz göreceğiz. Onun için 14 Mayıs seçimi çok önemli. Biz bunla uğraşıyoruz. Ülkemize hizmet etmek için canla başla mücadele ediyoruz. Peki muhalefet ne yapıyor? Vicdanımız çok sızladığı için konuya değinmek istiyorum. Bir çocuğun duygularını istismar ederek ve neredeyse 1 haftadır gazete ve televizyon gündemlerinde yer almasını sağlayarak onun psikolojisini etkileme noktasındaki haberi bunların ne kadar vicdansız, ahlaksız olduğunu ve yalana ne kadar başvurduklarını göstermektedir. Karne günü olmayan bir şey üzerine haber üretip, olmayan muhabbet üzerinden üzerine atlayan siyasiler sonrasında o olayın kurgu olduğu, düzmece olduğu ortaya çıkmasına rağmen siyaseten de bundan dolayı özür dileyin dememize rağmen özür dilemedikleri gibi ne yazık ki CHP Sözcüsü Faik Öztrak pazartesi yalanın daha devam etti. Ben yalanın noktasında değilim. Kurgularına da alışığım. Tarımda çiftçilik yapmayan insanı kürsüye çıkartıp, 'çiftçilerin hali şöyle kötü' demelerine alıştık. 2 yıldır Tanıtım Medya Başkanıyım her gün bunların yalanlarını doğrulamakla uğraşan bir duruma geldim. Bu benim görevim haline geldi. Düşünün 9-10 yaşında bir çocuk sadece 1 hafta boyuna o televizyon ekranlarında gazetelerde yer aldı. O çocuğun psikolojisini nasıl etkiler, bunu hiç düşünmediniz mi? Vicdanınızı sızlatmıyor mu? Vicdanınız sızlamıyorsa sizin yapacağınız siyasetten kimseye fayda gelmez. Demek ki sizin bakış açınız bu ülkenin, insanlarının mutlu olması değil."