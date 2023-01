https://sputniknews.com.tr/20230126/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-islam-ulkelerinin-yakin-isbirligine-ihtiyaci-oldugu-aciktir-1066225860.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İslam ülkelerinin yakın işbirliğine ihtiyacı olduğu açıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İslam ülkelerinin yakın işbirliğine ihtiyacı olduğu açıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyada bütün siyasi ve ekonomik düzenin altüst olduğu, büyük mücadelelerin verildiği bu ortamda İslam... 26.01.2023

2023-01-26T17:53+0300

2023-01-26T17:53+0300

2023-01-26T17:53+0300

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Endonezya Adalet ve Refah Partisi Genel Başkanı Ahmad Syaikhu ve beraberindeki heyetle görüştü.Kurtulmuş, görüşmede yaptığı konuşmada, Syaikhu ve beraberindeki heyetle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.Ziyaret vesilesiyle iki parti arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirecek bir çalışma imkanı bulacaklarını ifade eden Kurtulmuş, Endonezya'nın Türk halkı için özel bir öneminin olduğunu söyledi.Endonezya'nın nüfusu, zengin doğal kaynakları ve stratejik konumuyla gelişen güçlenen bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:"İki ülke arasında ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için gayret sarf ediyoruz. 2011 yılından bu yana iki ülke arasında stratejik işbirliği seviyesinde ilişkiler geliştirilmektedir. Endonezya ve Türkiye İslam dünyasındaki önemli fikri ve siyasi güçleri nedeniyle iki büyük İslam ülkesidir. Dünyada bütün siyasi ve ekonomik düzenin altüst olduğu, büyük mücadelelerin verildiği bu ortamda İslam ülkelerinin çok yakın işbirliğine ihtiyacının olduğu açıktır. Bu gerilim ve çatışma ortamında ümit ederiz ki İslam dünyası elindeki imkanları en iyi şekilde kullanır hem dünya barışına katkı sağlar hem de İslam dünyasının güçlü şekilde yol almasını sağlar."Kurtulmuş, Endonezya ile Türkiye arasındaki gönül bağlarının samimi olmasına rağmen ticari ilişkilerin beklenen düzeyde olmadığını dile getirdi.İlişkileri bütün alanlarda en üst noktaya taşımalarının önemini vurgulayan Kurtulmuş, halkları daha da yakınlaştıracak her alandaki gelişmeleri sağlamaları gerektiğini, bunun iki ülkeye de zenginlik katacağını belirtti.Endonezya Adalet ve Refah Partisi Genel Başkanı Syaikhu de sıcak karşılama dolayısıyla Kurtulmuş'a teşekkür etti.İki parti arasında ilişkileri geliştireceklerini ifade eden Siyakhu, "AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübelerinden yararlanmak için işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. AK Parti'nin her alanda gösterdiği başarıdan istifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

