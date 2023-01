https://sputniknews.com.tr/20230126/adalet-bakani-bozdag-secim-kanununa-gore-secimlerde-hile-ve-hurda-yapilmasi-fiilen--imkansizdir-1066226769.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kanunu'na göre seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansızdır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Seçim Kanunu'na göre seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansızdır. Kim buna 'Mümkün' diyorsa ya Seçim Kanunu'nu bilmiyor... 26.01.2023

Adalet Bakanı Bozdağ, Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında geldiğini, şimdiye kadar pek çok seçimi başarıyla yönettiğini belirten Bozdağ, bunun hem uluslararası gözlemciler tarafından hem de Türk seçmeni ve Türk siyasi partileri tarafından takdir edildiğini söyledi.Bozdağ, Türkiye'de seçimleri siyasi partilerin yaptığını, YSK'nin ise seçim süreciyle ilgili ihtilaf ve şikayetleri karara bağlayan bir kurum olduğunu dile getirdi.Sandık başında her partiden temsilci olduğuna işaret eden Bozdağ, "Sayım, döküm, tasnif bunların tutanağı ve bağlanıp imza altına alınması siyasi parti temsilcileri ile birlikte yapılıyor. İlçe seçim kuruluna teslimi de öyle. İlçe seçim kurulunda tutanakların birleştirilmesi ve bunun YSK merkezine gönderilmesi yine siyasi partilerin temsilcileri tarafından yapılıyor. Arkasından YSK'de de bunlar siyasi parti temsilcilerinin gözü önünde ve onların katılımıyla yapılıyor. Burada da temsilcileri var. Ayrıca YSK, seçim sürecinde kendine ulaşan bütün verileri siyasi partilere de veriyor. Herkesin elinde her sandıktan kime ne kadar oy çıktığına dair ıslak imzalı tutanaklar var" diye konuştu.'Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık'Adalet Bakanı Bozdağ, kamuoyunda seçimlerin YSK tarafından yapıldığına dair bir algı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YSK'ye üye seçimi ya da ataması yapmadığının altını çizen Bozdağ, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin doğrudan seçim yaptığını kaydetti.Bekir Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun belli ki Seçim Kanunu'ndan da haberi yok. O yüzden şimdiden Seçim Kanunu'ndan haberleri olmadan seçimin üzerine gölge düşürmek için bir tartışma başlatılıyor. Geçmişte de pek çok seçimden önce 'oy ve ötesi', 'temiz toplum' gibi değişik platformlar oluşturuldu. Hemen her seçim öncesi böyle birtakım platformlar, dernekler, vakıflar ortak çalışmalarla sanki Türkiye'de seçimler hileyle kazanılıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Hileyle Türkiye'de kazanılmış hangi seçim var?" diye konuştu.YSK'nin dünyanın en saygın ve en güvenilir seçim organlarından biri olduğunu dile getiren Bozdağ, "Hiç kimsenin seçim başarısızlığını YSK üzerine yıkmaya hakkı yoktur. Bahane uydurmaya gerek yok. Çıkarsınız, çalışırsınız" ifadelerini kullandı.'Dünyanın hiçbir anayasasında sınırsız bir kıyafet hürriyeti yok'Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifine ilişkin bir soruya da cevap veren Bozdağ, başörtüsü konusunun Türkiye’nin gündeminden kalıcı olarak çıkmasını istediklerini belirtti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da bu iddiayla konuyu gündeme getirdiğini anlatan Bozdağ, Turgut Özal döneminde konuyla ilgili kanuni bir düzenleme yapıldığını ancak daha sonra bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı.İYİ Partinin teklifine değinen Bozdağ, şöyle devam etti:Bozdağ, muhalefetin başörtüsü konusunda samimiyeti varsa bahaneyi bırakıp Genel Kurulda kendilerine destek olmasını beklediklerini söyledi.AK Parti'ye yönelik olarak 'Başörtüsünü istismar ediyorlar' şeklinde eleştiriler yapıldığını aktaran Bozdağ, bunların gerçekleri yansıtmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin bu konuda çok büyük bedeller ödediğini söyledi.Muhalefetin, teklifteki aileyle ilgili düzenlemeye de karşı çıktığını dile getiren Bozdağ, "Allah aşkına, evlilik birliğinin kadın ve erkek arasında kurulabileceğinin Anayasa'ya yazılmasının neresi yanlış? Türk toplumunun temeli olan ailenin geleceğini, neslimizin, toplumumuzun geleceğini, milletimizin geleceğini muhtemel tehditlere karşı şimdiden koruma altına almanın neresi yanlış? Buna hangi saikle karşı çıkıyorlar, anlamak mümkün değil" dedi.Anayasa Mahkemesinin HDP kararıBekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesinin HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili kararına ilişkin bir soruya ise "Anayasa Mahkemesinin verdiği karar oy birliğiyle alındı. Bence de doğru bir karar. Çünkü Anayasa Mahkemesi gündemini kendi belirler. Hangi davanın ne zaman görüleceğine mahkeme kendi karar verir. Talep üzerine bunu da değerlendirebilir ama öncelik sonralık sırasını mahkeme tayin eder. Bu mahkemenin yasal bir hakkıdır. O yüzden karar isabetli bir karardır. Bu kararın ne zaman çıkacağı anlamında bir fikir vermez. Mahkemenin onu gündemine almasıyla ilgili bir husustur" cevabını verdi.Bozdağ, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 87 yaşındaki İlhan Kılıç ve 75 yaşındaki Kenan Deniz'in cezalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırılmasıyla ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:.

