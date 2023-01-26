Abdulkadir Selvi: 6’lı Masa’daki çatışma görüntüsü muhalefete olan güveni sarsıyor

6’lı Masa’nın kritik toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, müthiş bir manevra yaptı. CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını toplayıp 6’lı Masa’ya mesaj verdi. Hafta sonu Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na, “İnşallah bu parkın açılışına cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz” dedi. Bu bir projeydi. Ya da çok sevilen deyişle ajansın çalışmasıydı. Kılıçdaroğlu’nun karşısında cumhurbaşkanı adaylığı için en çok Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı konuşuluyor. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alınca İmamoğlu’nun pozisyonu önem kazandı. 6’lı Masa’nın kritik toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, müthiş bir manevra yaptı. CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını toplayıp 6’lı Masa’ya mesaj verdi. Hafta sonu Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na, “İnşallah bu parkın açılışına cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz” dedi. Bu bir projeydi. Ya da çok sevilen deyişle ajansın çalışmasıydı. Kılıçdaroğlu’nun karşısında cumhurbaşkanı adaylığı için en çok Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı konuşuluyor. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alınca İmamoğlu’nun pozisyonu önem kazandı.

Mansur Yavaş’ın desteğini cebine koyan Kılıçdaroğlu, dün de büyükşehir belediye başkanlarının desteğini aldı. Toplantıya 11 büyükşehir belediye başkanından 9’u katıldı. İkisi mazeret nedeniyle yoktu. Büyükşehirler Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini yönetiyor. Kılıçdaroğlu, böylece 6’lı Masa’ya halkın desteği de benim yanımda mesajını verdi. Ama başkanların 6’lı Masa’nın toplantısından bir gün önce CHP Genel Merkezi’nde toplantıya çağrılmasında asıl maksat, İmamoğlu’ydu. Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu’na mesaj verdi hem de 6’lı Masa’ya, “Bakın Ekrem İmamoğlu da benim yanımda” mesajını yolladı. Mansur Yavaş’ın desteğini cebine koyan Kılıçdaroğlu, dün de büyükşehir belediye başkanlarının desteğini aldı. Toplantıya 11 büyükşehir belediye başkanından 9’u katıldı. İkisi mazeret nedeniyle yoktu. Büyükşehirler Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini yönetiyor. Kılıçdaroğlu, böylece 6’lı Masa’ya halkın desteği de benim yanımda mesajını verdi. Ama başkanların 6’lı Masa’nın toplantısından bir gün önce CHP Genel Merkezi’nde toplantıya çağrılmasında asıl maksat, İmamoğlu’ydu. Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu’na mesaj verdi hem de 6’lı Masa’ya, “Bakın Ekrem İmamoğlu da benim yanımda” mesajını yolladı.