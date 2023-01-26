Abdulkadir Selvi: 6’lı Masa’daki çatışma görüntüsü muhalefete olan güveni sarsıyor
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde 6'lı Masa'nın adayının kim olacağı sorusu etrafındaki tartışmaları kaleme aldı. Areda-Survey’in araştırmasını aktaran Selvi, CHP ile İYİ Parti arasında bir çatışma olduğu izlenimi olduğunu söyledi.
Selvi'nin "Anketlerde iki lider yükselişte" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
6’lı Masa’nın kritik toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, müthiş bir manevra yaptı. CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını toplayıp 6’lı Masa’ya mesaj verdi. Hafta sonu Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na, “İnşallah bu parkın açılışına cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz” dedi. Bu bir projeydi. Ya da çok sevilen deyişle ajansın çalışmasıydı. Kılıçdaroğlu’nun karşısında cumhurbaşkanı adaylığı için en çok Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı konuşuluyor. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alınca İmamoğlu’nun pozisyonu önem kazandı.
Mansur Yavaş’ın desteğini cebine koyan Kılıçdaroğlu, dün de büyükşehir belediye başkanlarının desteğini aldı. Toplantıya 11 büyükşehir belediye başkanından 9’u katıldı. İkisi mazeret nedeniyle yoktu. Büyükşehirler Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini yönetiyor. Kılıçdaroğlu, böylece 6’lı Masa’ya halkın desteği de benim yanımda mesajını verdi. Ama başkanların 6’lı Masa’nın toplantısından bir gün önce CHP Genel Merkezi’nde toplantıya çağrılmasında asıl maksat, İmamoğlu’ydu. Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu’na mesaj verdi hem de 6’lı Masa’ya, “Bakın Ekrem İmamoğlu da benim yanımda” mesajını yolladı.
Ama İmamoğlu’nun bu toplantıya katılması ve Meral Akşener’in 2025’te yapılacak erken seçime hazırlık yapması yönündeki telkinleri bir yana, Ekrem İmamoğlu’nun takvimi farklı. 30 Ocak günü İmamoğlu cephesinden müthiş bir kulisle karşınızda olacağım.
'Seçmen belirsizliği sevmiyor'
6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını konuşacağı bir günde sizinle Areda-Survey Araştırma Şirketi’nin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili anketini paylaşmak istiyorum. Anket 27-29 Aralık tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yapılmış.
Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’in “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.2’si Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını vermiş. Onu yüzde 22.6’yla Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 11.7’yle üçüncü sırada gelirken, Selahattin Demirtaş yüzde 8.2’yle dördüncü sıraya yerleşti.
Kılıçdaroğlu’nun birinci sıraya yerleşmesinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı konusundaki tereddütlerin artmasının payı var. Seçmen belirsizliği sevmiyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının netleşmesi onu ön plana çıkarırken aynı zamanda muhalif seçmende kabullenilmesini artırıyor.
CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim, son dönemlerde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yaptığı çıkışlar, 6’lı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı konusundaki inancı etkilemiş durumda. Ekim ayında muhalefetin ortak aday çıkaracağına dair inanç yüzde 60.1 seviyesindeyken aralık ayında bu oran yüzde 55.3’e geriledi.
Akşener CHP'nin içişlerine karışıyor mu?
Peki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin içişlerine karışıyor mu? Saraçhane’de Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasında sergilenen dayanışmadan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” demişti.
Areda-Survey’in araştırması bu yorumu doğruluyor. Ankete katılanlar, yüzde 63 oranında Akşener’in, CHP’nin içişlerine karıştığı yanıtını vermiş. Hayır diyenlerin oranı yüzde 37.
Bu veriler CHP ile İYİ Parti arasında bir çatışma olduğu izleniminin kamuoyu tarafından satın alındığını göstermesi açısından önemli. 6’lı Masa’daki çatışma görüntüsü muhalefete olan güveni sarsıyor.