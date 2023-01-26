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https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-suriyedeki-uslerine-yeni-takviye-1066211462.html
ABD'den Suriye'deki üslerine yeni takviye
ABD'den Suriye'deki üslerine yeni takviye
ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde YPG’nin kontrolü altındaki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına 70’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T13:43+0300
2023-01-26T13:47+0300
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Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerine ait takviyeler dün Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.Haseke kırsalında YPG’nin* kontrolü altındaki Şeddadi yerleşimindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 70 civarında araçtan oluşan konvoya havadan helikopterler eşlik etti.Konvoyda 3 zırhlı araç, 8 akaryakıt tankeri, 2 mayın temizleme aracı, çok sayıda mühimmat ve beton kalıp yüklü tırla pikap türünden araçlar yer aldı.ABD ordusu 6, 8 ve 22 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt kontrolü altındaki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.Washington, YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220725/abd-oldurulen-sdg-komutani-icin-taziye-yayinladi-1059127216.html
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abd, suriye, pkk/ypg, ypg/pkk
abd, suriye, pkk/ypg, ypg/pkk

ABD'den Suriye'deki üslerine yeni takviye

13:43 26.01.2023 (güncellendi: 13:47 26.01.2023)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye
ABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde YPG’nin kontrolü altındaki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına 70’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.
Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerine ait takviyeler dün Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Haseke kırsalında YPG’nin* kontrolü altındaki Şeddadi yerleşimindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 70 civarında araçtan oluşan konvoya havadan helikopterler eşlik etti.
Konvoyda 3 zırhlı araç, 8 akaryakıt tankeri, 2 mayın temizleme aracı, çok sayıda mühimmat ve beton kalıp yüklü tırla pikap türünden araçlar yer aldı.
ABD ordusu 6, 8 ve 22 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt kontrolü altındaki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
Washington, YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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