https://sputniknews.com.tr/20230126/43-yildir-su-verilmeyen-bolge-suya-kavustu-butun-dunya-duysun-benim-de-suyum-var-1066198110.html

43 yıldır su verilmeyen bölge suya kavuştu: 'Bütün dünya duysun, benim de suyum var'

43 yıldır su verilmeyen bölge suya kavuştu: 'Bütün dünya duysun, benim de suyum var'

Nüfusu az olması nedeniyle su bağlantısı verilemeyen Türkiye’nin en kuzeyi İnceburun, kurulan tesisatla suya kavuştu. Yaşadığı 43 yıldır evinde su olmayan... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T09:53+0300

2023-01-26T09:53+0300

2023-01-26T09:53+0300

yaşam

türkiye

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kuzey

su

ilçe başkanı

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Geçmiş yıllarda Sinop’un İnceburun mevkisine nüfusu az olması nedeniyle su bağlanmadı. İnceburun’da yaşayan Makbule Çilesiz’in 43 yıldır çektiği su hasreti, son yıllarda bölgenin turizm odağı haline gelmesiyle son buldu.'Bütün dünya duysun, benim de suyum var'Suya kavuşmanın sevincini gözyaşlarıyla anlatan Makbule Çilesiz(59), “1980 yılında evlendim, buraya gelin olarak geldim, yıllardır burada yaşıyorum. Hiç su yoktu, Allah’a çok şükür şimdi her şeye kavuştum. Bütün dünya duysun benim de suyum var” diye konuştu.'Eskiyi hatırlatırsan ben ağlarım'Susuz geçirdiği 43 yıl boyunca çok çile çektiğini söyleyen Çilesiz, kendisine sorulan soruya, “Eskiyi hatırlatırsan ben ağlarım. Ama ağlayım, mutluluk gözyaşı. İnanır mısınız kayalarda su birikirdi, tas ile kovaya doldurup hamur yoğurup çocuklarıma ekmek yapardım. Oyma kayalara yağmur suyu birikirdi, ben oradan tas ile su alıp çamaşırları yıkardım, ekmek pişirirdim. Şimdi ise suyum geldi, Allah’ıma çok şükür. En büyük hayalim buydu, 43 yıllık hayalime beni kavuşturdular Allah razı olsun” şeklinde konuştu.Bölgeye gelen turistlerin de su olmaması nedeniyle büyük sıkıntılar çektiklerini kaydeden Çilesiz, “Buraya gelirlerdi, kapımı çalarlardı. Biz en son hazır su içmeye başladık, suyumu gelenlere veriyordum sonra bize kalmıyordu, sonra gelenlere veremiyordum. Onları da öyle susuz yollayınca başımı yastığa koyamazdım. Ama şimdi gelsinler, kovayla vereyim” ifadelerini kullandı.11.5 kilometre uzaktan su getirildiSinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, bu zamana kadar bölgeye hiç su tesisatı kurulmadığını ve bölgeni suyu uzaklardan temin ettiğini söyledi. Üçüncüoğlu, “Şimdiye kadar hiç su yoktu, yapılan sondajlarda deniz suyu çıktığı için, burada da fazla yerleşim olmadığı için şimdiye kadar bu şekilde düşünülmemiş. Biz turizmin daha da yaygınlaştığı son dönemde hem buradaki fenere hem de buraya tuvalet yerleştirerek insanların ihtiyacını gidereceği suyu 11,5 kilometreden getirdik” diye konuştu. Çalışmalarda birçok engelle karşılaştıklarını bu nedenle yaklaşık 2,5 yıl sürdüğünü de sözlerine ekledi.Bölgede başlatılacak yeni proje ile turizmde gelişme sağlanmasının niyetlediklerini belirten Üçüncüoğlu, “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile yeni bir projeye başlıyoruz. İnsanlarımız buraya geldiği zaman oturma ve yürüyüş yerleri, gün batımını seyredebilecekleri fotoğraf çekebilecekleri seyir terası gibi güzel bir alan oluşturacağız” dedi.

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türkiye, sinop, kuzey, su, ilçe başkanı