Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230126/300-binde-bir-goruluyor-kucuk-cocugun-cildi-yilani-andiriyor-her-gun-pul-pul-dokulerek-yenileniyor-1066206107.html
300 binde bir görülüyor: Küçük çocuğun cildi yılanı andırıyor, her gün pul pul dökülerek yenileniyor
300 binde bir görülüyor: Küçük çocuğun cildi yılanı andırıyor, her gün pul pul dökülerek yenileniyor
Hindistan'da yaşayan 12 yaşındaki Namith, 300 bin çocukta bir görülen deri hastalığına sahip. Küçük çocuğun cildi çatlak, kuru ve pul pul görüntüsüyle yılan... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T13:04+0300
2023-01-26T13:04+0300
yaşam
hindistan
balık pulu
yılan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066204748_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e6241ddb3b8035e49f810c9dc78b88ce.jpg
Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Namith oif Trivandrum, doğuştan gelen Lamellar ichthyosis hastalığından muzdarip. 300 bin çocukta bir görülen nadir hastalığa sahip çocuğun cildi, çatlak ve pul pul görüntüsüyle yılan derisini andırıyor. Çocuun derisi gün içinde hızlı bir şekilde kuruyup kalınlaşıyor ve ardından pul pul dökülüyor. Bu hastalığa sahip kişilerin sık sık banyo yapması, vücudunu da kremleyerek nemli tutması gerekiyor. Genetik geçişli bir hastalık olarak bilinen Lamellar ichthyosis'de bazen genetik geçiş olmadan da görülebiliyor. Ailesindeki bu hastalığa sahip tek kişi olan 12 yaşındaki çocuk, farklı görüntüsünün hayallerinin önünde engel olmamasını istiyor.Çok güzel bir sesi olduğu aktarılan çocuk, aynı zamanda karate sporuyla da uğraşıyor. Sahip olduğu sesle birçok ödül kazanan Namith'in babası da oğlunun dış görünüşü nedeniyle sosyal hayatta bazen zorluk çekse bile hayallerinden vazgeçmemesini umuyor.Mirror'da yer verilen başka bir çocuğun hikayesinde de aynı hastalıkla mücadele ettiği aktartıldı.Doğu Hindistan'ın Ganjam bölgesinde yaşayan Jagannath isimli çocuğun hastalığının şiddeti biraz daha fazla. Semptomları hafifletmek için saat başı duş alan alan çocuk, üç saatte bir de nemlendirici krem ile derisini yumuşatmaya çalışıyor. Bazı durumlarda çocuğun kalınlaşan derisi yüzünden yürümekte de zorluk çektiği ifade ediliyor.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066204748_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d8fec63e6dd42d0e02113a31a26a2381.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, balık pulu, yılan
hindistan, balık pulu, yılan

300 binde bir görülüyor: Küçük çocuğun cildi yılanı andırıyor, her gün pul pul dökülerek yenileniyor

13:04 26.01.2023
© AFP 2023 / JORGE GUERREROlamellar ichthyosis
lamellar ichthyosis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / JORGE GUERRERO
Abone olTelegram
Hindistan'da yaşayan 12 yaşındaki Namith, 300 bin çocukta bir görülen deri hastalığına sahip. Küçük çocuğun cildi çatlak, kuru ve pul pul görüntüsüyle yılan derisini andırıyor.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Namith oif Trivandrum, doğuştan gelen Lamellar ichthyosis hastalığından muzdarip. 300 bin çocukta bir görülen nadir hastalığa sahip çocuğun cildi, çatlak ve pul pul görüntüsüyle yılan derisini andırıyor.

Çocuun derisi gün içinde hızlı bir şekilde kuruyup kalınlaşıyor ve ardından pul pul dökülüyor. Bu hastalığa sahip kişilerin sık sık banyo yapması, vücudunu da kremleyerek nemli tutması gerekiyor.

Genetik geçişli bir hastalık olarak bilinen Lamellar ichthyosis'de bazen genetik geçiş olmadan da görülebiliyor.

Ailesindeki bu hastalığa sahip tek kişi olan 12 yaşındaki çocuk, farklı görüntüsünün hayallerinin önünde engel olmamasını istiyor.

Çok güzel bir sesi olduğu aktarılan çocuk, aynı zamanda karate sporuyla da uğraşıyor.

Sahip olduğu sesle birçok ödül kazanan Namith'in babası da oğlunun dış görünüşü nedeniyle sosyal hayatta bazen zorluk çekse bile hayallerinden vazgeçmemesini umuyor.

Mirror'da yer verilen başka bir çocuğun hikayesinde de aynı hastalıkla mücadele ettiği aktartıldı.

Doğu Hindistan'ın Ganjam bölgesinde yaşayan Jagannath isimli çocuğun hastalığının şiddeti biraz daha fazla. Semptomları hafifletmek için saat başı duş alan alan çocuk, üç saatte bir de nemlendirici krem ile derisini yumuşatmaya çalışıyor. Bazı durumlarda çocuğun kalınlaşan derisi yüzünden yürümekte de zorluk çektiği ifade ediliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала