https://sputniknews.com.tr/20230126/300-binde-bir-goruluyor-kucuk-cocugun-cildi-yilani-andiriyor-her-gun-pul-pul-dokulerek-yenileniyor-1066206107.html

300 binde bir görülüyor: Küçük çocuğun cildi yılanı andırıyor, her gün pul pul dökülerek yenileniyor

300 binde bir görülüyor: Küçük çocuğun cildi yılanı andırıyor, her gün pul pul dökülerek yenileniyor

Hindistan'da yaşayan 12 yaşındaki Namith, 300 bin çocukta bir görülen deri hastalığına sahip. Küçük çocuğun cildi çatlak, kuru ve pul pul görüntüsüyle yılan... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T13:04+0300

2023-01-26T13:04+0300

2023-01-26T13:04+0300

yaşam

hindistan

balık pulu

yılan

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Namith oif Trivandrum, doğuştan gelen Lamellar ichthyosis hastalığından muzdarip. 300 bin çocukta bir görülen nadir hastalığa sahip çocuğun cildi, çatlak ve pul pul görüntüsüyle yılan derisini andırıyor. Çocuun derisi gün içinde hızlı bir şekilde kuruyup kalınlaşıyor ve ardından pul pul dökülüyor. Bu hastalığa sahip kişilerin sık sık banyo yapması, vücudunu da kremleyerek nemli tutması gerekiyor. Genetik geçişli bir hastalık olarak bilinen Lamellar ichthyosis'de bazen genetik geçiş olmadan da görülebiliyor. Ailesindeki bu hastalığa sahip tek kişi olan 12 yaşındaki çocuk, farklı görüntüsünün hayallerinin önünde engel olmamasını istiyor.Çok güzel bir sesi olduğu aktarılan çocuk, aynı zamanda karate sporuyla da uğraşıyor. Sahip olduğu sesle birçok ödül kazanan Namith'in babası da oğlunun dış görünüşü nedeniyle sosyal hayatta bazen zorluk çekse bile hayallerinden vazgeçmemesini umuyor.Mirror'da yer verilen başka bir çocuğun hikayesinde de aynı hastalıkla mücadele ettiği aktartıldı.Doğu Hindistan'ın Ganjam bölgesinde yaşayan Jagannath isimli çocuğun hastalığının şiddeti biraz daha fazla. Semptomları hafifletmek için saat başı duş alan alan çocuk, üç saatte bir de nemlendirici krem ile derisini yumuşatmaya çalışıyor. Bazı durumlarda çocuğun kalınlaşan derisi yüzünden yürümekte de zorluk çektiği ifade ediliyor.

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hindistan, balık pulu, yılan