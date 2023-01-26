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3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu: Anne ve baba gözaltına alındı
3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu: Anne ve baba gözaltına alındı
İstanbul Eyüp’te çöp ev olduğu iddia edilen bir adreste çocukların olduğu bilgisi üzerine adrese giren ekipler 3, 4 ve 7 yaşında 3 çocuğu çıplak ve çöpler... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T14:35+0300
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yaşam
çocuk
istanbul
çöp
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Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, her yerinde çöp bulunan ve lağım kokan evin komşularının, çocukların annesinin 25 gün önce evi terk ettiğini, babanın ise ara sıra uğrayarak yemek bıraktığını söylediği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/cop-evde-bulunan-cem-muhammet-cocuk-evinde-ziyaret-edildi-31-kiloya-cikti-sagligi-yerinde-1066111612.html
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çocuk, istanbul, çöp

3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu: Anne ve baba gözaltına alındı

14:35 26.01.2023
© Fotoğraf3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu: Anne ve baba gözaltına alındı
3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu: Anne ve baba gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© Fotoğraf
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İstanbul Eyüp’te çöp ev olduğu iddia edilen bir adreste çocukların olduğu bilgisi üzerine adrese giren ekipler 3, 4 ve 7 yaşında 3 çocuğu çıplak ve çöpler arasında buldu. Çocukların anne ve babası gözaltına alındı.
Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, her yerinde çöp bulunan ve lağım kokan evin komşularının, çocukların annesinin 25 gün önce evi terk ettiğini, babanın ise ara sıra uğrayarak yemek bıraktığını söylediği öğrenildi.
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet, çocuk evinde ziyaret edildi: 31 kiloya çıktı, sağlığı yerinde
24 Ocak, 13:24
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