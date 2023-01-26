https://sputniknews.com.tr/20230126/3-cocuk-cop-evde-ciplak-halde-bulundu-anne-ve-baba-gozaltina-alindi-1066213540.html

3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu: Anne ve baba gözaltına alındı

3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu: Anne ve baba gözaltına alındı

İstanbul Eyüp’te çöp ev olduğu iddia edilen bir adreste çocukların olduğu bilgisi üzerine adrese giren ekipler 3, 4 ve 7 yaşında 3 çocuğu çıplak ve çöpler... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T14:35+0300

2023-01-26T14:35+0300

2023-01-26T14:35+0300

yaşam

çocuk

istanbul

çöp

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Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, her yerinde çöp bulunan ve lağım kokan evin komşularının, çocukların annesinin 25 gün önce evi terk ettiğini, babanın ise ara sıra uğrayarak yemek bıraktığını söylediği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230124/cop-evde-bulunan-cem-muhammet-cocuk-evinde-ziyaret-edildi-31-kiloya-cikti-sagligi-yerinde-1066111612.html

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çocuk, istanbul, çöp