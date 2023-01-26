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Asya aşırı soğukların etkisi altında: 'Yeni norm halini aldı'
Asya aşırı soğukların etkisi altında: 'Yeni norm halini aldı'
İklim uzmanları, Asya ülkelerini etkisi altına alan aşırı soğukların 'yeni norm' halini aldığı görüşünde. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, asya, japonya, çin, kuzey kore, kore, afganistan, rusya, sibirya, yakutsk, soğuk, soğuk hava, dondurucu soğuk
фото, asya, japonya, çin, kuzey kore, kore, afganistan, rusya, sibirya, yakutsk, soğuk, soğuk hava, dondurucu soğuk

Asya aşırı soğukların etkisi altında: 'Yeni norm halini aldı'

13:31 26.01.2023 (güncellendi: 13:35 26.01.2023)
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İklim uzmanları, Asya ülkelerini etkisi altına alan aşırı soğukların 'yeni norm' halini aldığı görüşünde.
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI

Doğu Asya'yı soğuk havalar etkisi altına aldı. Japonya'da sıfırın altındaki sıcaklıklar ve şiddetli kar yağışı Yeni Ay Yılı tatili sırasında kaosa yol açtı. Kötü hava şartları nedeniyle en az dört kişi hayatını kaybetti.

Doğu Asya&#x27;yı soğuk havalar etkisi altına aldı. Japonya&#x27;da sıfırın altındaki sıcaklıklar ve şiddetli kar yağışı Yeni Ay Yılı tatili sırasında kaosa yol açtı. Kötü hava şartları nedeniyle en az dört kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI

Doğu Asya'yı soğuk havalar etkisi altına aldı. Japonya'da sıfırın altındaki sıcaklıklar ve şiddetli kar yağışı Yeni Ay Yılı tatili sırasında kaosa yol açtı. Kötü hava şartları nedeniyle en az dört kişi hayatını kaybetti.

© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI

Japon yetkililer, hayatını kaybedenlerin dördünün de, 'on yılda bir görülen aşırı soğuk hava dalgası' olarak adlandırdığı bir dönemde karı temizlemek için çalıştığını söyledi. Ölümlerden ikisi batı Niigata vilayetinde, biri güneybatı Oita vilayetinde ve biri kurbanın kalp krizi geçirdiği güney Okayama vilayetinde bildirildi.

Japonya'da ayrıca, Salı ve Çarşamba günleri yoğun kar yağışı ve görüşü engelleyen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yüzlerce iç hat uçuşu iptal edildi. Ülkenin başlıca havayolu şirketleri Japan Airlines ve All Nippon Airways toplam 229 uçuşu iptal etti. Öte yandan, Japan Railway Group, kuzey Fukushima ve Shinjo istasyonları arasındaki yüksek hızlı tren hatlarının da askıya alındığını açıkladı.

Japon yetkililer, hayatını kaybedenlerin dördünün de, &#x27;on yılda bir görülen aşırı soğuk hava dalgası&#x27; olarak adlandırdığı bir dönemde karı temizlemek için çalıştığını söyledi. Ölümlerden ikisi batı Niigata vilayetinde, biri güneybatı Oita vilayetinde ve biri kurbanın kalp krizi geçirdiği güney Okayama vilayetinde bildirildi.Japonya&#x27;da ayrıca, Salı ve Çarşamba günleri yoğun kar yağışı ve görüşü engelleyen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yüzlerce iç hat uçuşu iptal edildi. Ülkenin başlıca havayolu şirketleri Japan Airlines ve All Nippon Airways toplam 229 uçuşu iptal etti. Öte yandan, Japan Railway Group, kuzey Fukushima ve Shinjo istasyonları arasındaki yüksek hızlı tren hatlarının da askıya alındığını açıkladı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI

Japon yetkililer, hayatını kaybedenlerin dördünün de, 'on yılda bir görülen aşırı soğuk hava dalgası' olarak adlandırdığı bir dönemde karı temizlemek için çalıştığını söyledi. Ölümlerden ikisi batı Niigata vilayetinde, biri güneybatı Oita vilayetinde ve biri kurbanın kalp krizi geçirdiği güney Okayama vilayetinde bildirildi.

Japonya'da ayrıca, Salı ve Çarşamba günleri yoğun kar yağışı ve görüşü engelleyen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yüzlerce iç hat uçuşu iptal edildi. Ülkenin başlıca havayolu şirketleri Japan Airlines ve All Nippon Airways toplam 229 uçuşu iptal etti. Öte yandan, Japan Railway Group, kuzey Fukushima ve Shinjo istasyonları arasındaki yüksek hızlı tren hatlarının da askıya alındığını açıkladı.

© AFP 2023 / JUNG YEON-JE

Komşu Güney Kore'nin başkenti Seul'de ise yetkililer, sıcaklıkların eksi 15 santigrat dereceye kadar düşmesi ve diğer şehirlerde kaydedilen rekor düşük seviyeler nedeniyle yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Kore Meteoroloji İdaresi sözcüsü Woo Jin-kyu, CNN'e verdiği demeçte, "Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava doğrudan Güney Kore'ye ulaştı. Yazın aşırı sıcak ve kışın aşırı soğuk olan bu havayı iklim değişikliğinin sinyallerinden biri olarak kabul edebiliriz" dedi.

Komşu Güney Kore&#x27;nin başkenti Seul&#x27;de ise yetkililer, sıcaklıkların eksi 15 santigrat dereceye kadar düşmesi ve diğer şehirlerde kaydedilen rekor düşük seviyeler nedeniyle yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.Kore Meteoroloji İdaresi sözcüsü Woo Jin-kyu, CNN&#x27;e verdiği demeçte, &quot;Kuzey Kutbu&#x27;ndan gelen soğuk hava doğrudan Güney Kore&#x27;ye ulaştı. Yazın aşırı sıcak ve kışın aşırı soğuk olan bu havayı iklim değişikliğinin sinyallerinden biri olarak kabul edebiliriz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / JUNG YEON-JE

Komşu Güney Kore'nin başkenti Seul'de ise yetkililer, sıcaklıkların eksi 15 santigrat dereceye kadar düşmesi ve diğer şehirlerde kaydedilen rekor düşük seviyeler nedeniyle yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Kore Meteoroloji İdaresi sözcüsü Woo Jin-kyu, CNN'e verdiği demeçte, "Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava doğrudan Güney Kore'ye ulaştı. Yazın aşırı sıcak ve kışın aşırı soğuk olan bu havayı iklim değişikliğinin sinyallerinden biri olarak kabul edebiliriz" dedi.

© AFP 2023 / KIM WON JIN

Aşırı soğuklarla ilgili Kuzey Koreli yetkililer ise uyarılarda bulundu. Devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore'nin bazı bölgelerinde sıcaklıkların eksi 30 santigrat derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Aşırı soğuklarla ilgili Kuzey Koreli yetkililer ise uyarılarda bulundu. Devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore&#x27;nin bazı bölgelerinde sıcaklıkların eksi 30 santigrat derecenin altına düşmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
4/12
© AFP 2023 / KIM WON JIN

Aşırı soğuklarla ilgili Kuzey Koreli yetkililer ise uyarılarda bulundu. Devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore'nin bazı bölgelerinde sıcaklıkların eksi 30 santigrat derecenin altına düşmesi bekleniyor.

© AFP 2023 / STR

Çin'in meteoroloji otoritesi de ülkenin bazı bölgelerinde büyük sıcaklık düşüşleri tahmininde bulundu ve ülkenin dört kademeli bir uyarı sistemindeki en düşük seviye olan 'mavi uyarı' yayınladı.

Çin&#x27;in meteoroloji otoritesi de ülkenin bazı bölgelerinde büyük sıcaklık düşüşleri tahmininde bulundu ve ülkenin dört kademeli bir uyarı sistemindeki en düşük seviye olan &#x27;mavi uyarı&#x27; yayınladı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / STR

Çin'in meteoroloji otoritesi de ülkenin bazı bölgelerinde büyük sıcaklık düşüşleri tahmininde bulundu ve ülkenin dört kademeli bir uyarı sistemindeki en düşük seviye olan 'mavi uyarı' yayınladı.

© AFP 2023 / STR

Meteorologlar ayrıca, Çin'in en kuzeyindeki Mohe şehrinde Pazar günü sıcaklıkların şimdiye kadar kaydedilen en soğuk oran olan eksi 53 dereceye düştüğünü kaydetti. Yerel makamlar ayrıca, yalnızca aşırı soğukta havadaki su damlacıklarının sıvı halde kaldığı bir hava olayı olan buz sisi beklendiğini de söyledi.

Meteorologlar ayrıca, Çin&#x27;in en kuzeyindeki Mohe şehrinde Pazar günü sıcaklıkların şimdiye kadar kaydedilen en soğuk oran olan eksi 53 dereceye düştüğünü kaydetti. Yerel makamlar ayrıca, yalnızca aşırı soğukta havadaki su damlacıklarının sıvı halde kaldığı bir hava olayı olan buz sisi beklendiğini de söyledi. - Sputnik Türkiye
6/12
© AFP 2023 / STR

Meteorologlar ayrıca, Çin'in en kuzeyindeki Mohe şehrinde Pazar günü sıcaklıkların şimdiye kadar kaydedilen en soğuk oran olan eksi 53 dereceye düştüğünü kaydetti. Yerel makamlar ayrıca, yalnızca aşırı soğukta havadaki su damlacıklarının sıvı halde kaldığı bir hava olayı olan buz sisi beklendiğini de söyledi.

© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV

Asya'nın diğer bölgeleri de sert soğuk havanın etkisi altında. Bu ayın başlarında Rus Sibirya'sında, Yakutsk şehrinde sıcaklıklar eksi 62.7 dereceye indi. Bu rakam, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk için bile rekor.

Asya&#x27;nın diğer bölgeleri de sert soğuk havanın etkisi altında. Bu ayın başlarında Rus Sibirya&#x27;sında, Yakutsk şehrinde sıcaklıklar eksi 62.7 dereceye indi. Bu rakam, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk için bile rekor. - Sputnik Türkiye
7/12
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV

Asya'nın diğer bölgeleri de sert soğuk havanın etkisi altında. Bu ayın başlarında Rus Sibirya'sında, Yakutsk şehrinde sıcaklıklar eksi 62.7 dereceye indi. Bu rakam, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk için bile rekor.

© AFP 2023 / OMER ABRAR

Taliban yetkililerinin en az 157 kişinin öldüğünü bildirdiği Afganistan'da da ülkenin şimdiye kadarki en soğuk kışlarından biri yaşanıyor. Yetkililer, Ocak ayı başlarında sıcaklıkların eksi 28 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

Taliban yetkililerinin en az 157 kişinin öldüğünü bildirdiği Afganistan&#x27;da da ülkenin şimdiye kadarki en soğuk kışlarından biri yaşanıyor. Yetkililer, Ocak ayı başlarında sıcaklıkların eksi 28 dereceye kadar düştüğünü açıkladı. - Sputnik Türkiye
8/12
© AFP 2023 / OMER ABRAR

Taliban yetkililerinin en az 157 kişinin öldüğünü bildirdiği Afganistan'da da ülkenin şimdiye kadarki en soğuk kışlarından biri yaşanıyor. Yetkililer, Ocak ayı başlarında sıcaklıkların eksi 28 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV

Seul'de bulunan Hanyang Üniversitesi'nde iklim profesörü olan Yeh Sang-wook, Kore Yarımadası'ndaki aşırı soğuk dalganın Sibirya'dan gelen Kuzey Kutbu rüzgarları nedeniyle yaşandığını ve soğuk hava dalgasının kısmen Arktik buzullarının erimesinden kaynaklandığını söyledi:

"Deniz buzu eridiğinde, deniz açılıyor, havaya daha fazla buhar göndererek kuzeyde daha fazla kar oluşmasına neden oluyor. İklim değişikliği gerçekten derinleşiyor ve küresel bilim adamları arasında bu tür bir soğuk fenomenin gelecekte daha da kötüleşeceği konusunda bir fikir birliği var."

Seul&#x27;de bulunan Hanyang Üniversitesi&#x27;nde iklim profesörü olan Yeh Sang-wook, Kore Yarımadası&#x27;ndaki aşırı soğuk dalganın Sibirya&#x27;dan gelen Kuzey Kutbu rüzgarları nedeniyle yaşandığını ve soğuk hava dalgasının kısmen Arktik buzullarının erimesinden kaynaklandığını söyledi:&quot;Deniz buzu eridiğinde, deniz açılıyor, havaya daha fazla buhar göndererek kuzeyde daha fazla kar oluşmasına neden oluyor. İklim değişikliği gerçekten derinleşiyor ve küresel bilim adamları arasında bu tür bir soğuk fenomenin gelecekte daha da kötüleşeceği konusunda bir fikir birliği var.&quot; - Sputnik Türkiye
9/12
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV

Seul'de bulunan Hanyang Üniversitesi'nde iklim profesörü olan Yeh Sang-wook, Kore Yarımadası'ndaki aşırı soğuk dalganın Sibirya'dan gelen Kuzey Kutbu rüzgarları nedeniyle yaşandığını ve soğuk hava dalgasının kısmen Arktik buzullarının erimesinden kaynaklandığını söyledi:

"Deniz buzu eridiğinde, deniz açılıyor, havaya daha fazla buhar göndererek kuzeyde daha fazla kar oluşmasına neden oluyor. İklim değişikliği gerçekten derinleşiyor ve küresel bilim adamları arasında bu tür bir soğuk fenomenin gelecekte daha da kötüleşeceği konusunda bir fikir birliği var."

© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON

ABD Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden (NCAR) Kevin Trenberth de, 'aşırı hava olaylarının yeni norm olduğu' konusunda hemfikir olduğunu söyledi ve "Aşırı hava koşullarının eskisinden daha kötü olmasını kesinlikle bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi&#x27;nden (NCAR) Kevin Trenberth de, &#x27;aşırı hava olaylarının yeni norm olduğu&#x27; konusunda hemfikir olduğunu söyledi ve &quot;Aşırı hava koşullarının eskisinden daha kötü olmasını kesinlikle bekleyebiliriz&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON

ABD Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden (NCAR) Kevin Trenberth de, 'aşırı hava olaylarının yeni norm olduğu' konusunda hemfikir olduğunu söyledi ve "Aşırı hava koşullarının eskisinden daha kötü olmasını kesinlikle bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE

Trenberth ayrıca, Pasifik Okyanusu'ndaki dünya çapındaki hava durumunu etkileyen El Niño ve La Niña iklim modeli döngülerine de işaret ederek, küresel sıcaklıklar üzerinde soğutma etkisine sahip olan La Niña'nın, mevcut soğuk havanın nedenlerinden biri olduğunu söyledi:

"Havada kesinlikle büyük bir doğal değişkenlik var ama... El Nino fenomenini sık sık duyuyoruz ve şu anda La Niña aşamasındayız."

Trenberth ayrıca, Pasifik Okyanusu&#x27;ndaki dünya çapındaki hava durumunu etkileyen El Niño ve La Niña iklim modeli döngülerine de işaret ederek, küresel sıcaklıklar üzerinde soğutma etkisine sahip olan La Niña&#x27;nın, mevcut soğuk havanın nedenlerinden biri olduğunu söyledi:&quot;Havada kesinlikle büyük bir doğal değişkenlik var ama... El Nino fenomenini sık sık duyuyoruz ve şu anda La Niña aşamasındayız.&quot; - Sputnik Türkiye
11/12
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE

Trenberth ayrıca, Pasifik Okyanusu'ndaki dünya çapındaki hava durumunu etkileyen El Niño ve La Niña iklim modeli döngülerine de işaret ederek, küresel sıcaklıklar üzerinde soğutma etkisine sahip olan La Niña'nın, mevcut soğuk havanın nedenlerinden biri olduğunu söyledi:

"Havada kesinlikle büyük bir doğal değişkenlik var ama... El Nino fenomenini sık sık duyuyoruz ve şu anda La Niña aşamasındayız."

© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIAsya aşırı soğukların etkisi altında: 'Yeni norm halini aldı'
Asya aşırı soğukların etkisi altında: 'Yeni norm halini aldı' - Sputnik Türkiye
12/12
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
Asya aşırı soğukların etkisi altında: 'Yeni norm halini aldı'
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