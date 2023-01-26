Asya aşırı soğukların etkisi altında: 'Yeni norm halini aldı'

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Japon yetkililer, hayatını kaybedenlerin dördünün de, 'on yılda bir görülen aşırı soğuk hava dalgası' olarak adlandırdığı bir dönemde karı temizlemek için çalıştığını söyledi. Ölümlerden ikisi batı Niigata vilayetinde, biri güneybatı Oita vilayetinde ve biri kurbanın kalp krizi geçirdiği güney Okayama vilayetinde bildirildi.

Japonya'da ayrıca, Salı ve Çarşamba günleri yoğun kar yağışı ve görüşü engelleyen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yüzlerce iç hat uçuşu iptal edildi. Ülkenin başlıca havayolu şirketleri Japan Airlines ve All Nippon Airways toplam 229 uçuşu iptal etti. Öte yandan, Japan Railway Group, kuzey Fukushima ve Shinjo istasyonları arasındaki yüksek hızlı tren hatlarının da askıya alındığını açıkladı.