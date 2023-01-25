https://sputniknews.com.tr/20230125/zonguldakta-civali-ates-olcer-kirildi-ev-karantinaya-alindi-1066180000.html

Zonguldak'ta cıvalı ateş ölçer kırıldı, ev karantinaya alındı

Zonguldak'ta cıvalı ateş ölçer kırıldı, ev karantinaya alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı, evin mutfağı tedbir amaçlı karantinaya alındı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T19:18+0300

2023-01-25T19:18+0300

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türkiye

zonguldak

ateş ölçer

cıva

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı.Kepez Mahallesi'nde bir evin mutfak bölümünde cıvalı ateş ölçerin kırılması üzerine durum AFAD'a haber verildi. Eve gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibince gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeye rastlanmazken, evin mutfağı tedbir amaçlı 1 günlüğüne karantinaya alındı.

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zonguldak, ateş ölçer, cıva