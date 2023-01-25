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https://sputniknews.com.tr/20230125/zonguldakta-civali-ates-olcer-kirildi-ev-karantinaya-alindi-1066180000.html
Zonguldak'ta cıvalı ateş ölçer kırıldı, ev karantinaya alındı
Zonguldak'ta cıvalı ateş ölçer kırıldı, ev karantinaya alındı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı, evin mutfağı tedbir amaçlı karantinaya alındı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T19:18+0300
2023-01-25T19:18+0300
türkiye
zonguldak
ateş ölçer
cıva
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı.Kepez Mahallesi'nde bir evin mutfak bölümünde cıvalı ateş ölçerin kırılması üzerine durum AFAD'a haber verildi. Eve gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibince gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeye rastlanmazken, evin mutfağı tedbir amaçlı 1 günlüğüne karantinaya alındı.
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zonguldak, ateş ölçer, cıva
zonguldak, ateş ölçer, cıva

Zonguldak'ta cıvalı ateş ölçer kırıldı, ev karantinaya alındı

19:18 25.01.2023
© İHA / SERHAT HALİT BİÇERZonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© İHA / SERHAT HALİT BİÇER
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı, evin mutfağı tedbir amaçlı karantinaya alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı.
Kepez Mahallesi'nde bir evin mutfak bölümünde cıvalı ateş ölçerin kırılması üzerine durum AFAD'a haber verildi.
Eve gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibince gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi.
Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeye rastlanmazken, evin mutfağı tedbir amaçlı 1 günlüğüne karantinaya alındı.
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