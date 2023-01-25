https://sputniknews.com.tr/20230125/yilin-en-kotulerinin-secildigi-altin-ahududu-odulleri-icin-adaylar-belli-oldu-1066143369.html

Yılın en kötülerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde adaylar belli oldu

Yılın en kötülerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde adaylar belli oldu

En kötü film ve performanslara verilen Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) 2022 adayları açıklandı. Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun kurgusal hayat... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T08:08+0300

2023-01-25T08:08+0300

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yaşam

film

oyuncu

altın ahududu

razzie (altın ahududu) ödülleri

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Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.NTV'nin haberine göre, kazananlar 11 Mart'ta Oscar'dan bir gün önce açıklanacak. Yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler şöyle:En Kötü Film adaylarıEn Kötü Erkek Oyuncu adaylarıEn Kötü Kadın Oyuncu adaylarıEn kötü Yeniden Yapım / Uyarlama / Devam filmi adaylarıEn Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu adaylarıEn Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu adaylarıEn Kötü Ekran Çifti adaylarıEn Kötü Yönetmen adaylarıEn Kötü Senaryo adayları1981'den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık 5 dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor.Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.

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film, oyuncu, altın ahududu, razzie (altın ahududu) ödülleri