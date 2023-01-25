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https://sputniknews.com.tr/20230125/yilin-en-kotulerinin-secildigi-altin-ahududu-odulleri-icin-adaylar-belli-oldu-1066143369.html
Yılın en kötülerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde adaylar belli oldu
Yılın en kötülerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde adaylar belli oldu
En kötü film ve performanslara verilen Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) 2022 adayları açıklandı. Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun kurgusal hayat... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T08:08+0300
2023-01-25T08:13+0300
yaşam
film
oyuncu
altın ahududu
razzie (altın ahududu) ödülleri
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Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.NTV'nin haberine göre, kazananlar 11 Mart'ta Oscar'dan bir gün önce açıklanacak. Yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler şöyle:En Kötü Film adaylarıEn Kötü Erkek Oyuncu adaylarıEn Kötü Kadın Oyuncu adaylarıEn kötü Yeniden Yapım / Uyarlama / Devam filmi adaylarıEn Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu adaylarıEn Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu adaylarıEn Kötü Ekran Çifti adaylarıEn Kötü Yönetmen adaylarıEn Kötü Senaryo adayları1981'den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık 5 dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor.Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.
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film, oyuncu, altın ahududu, razzie (altın ahududu) ödülleri
film, oyuncu, altın ahududu, razzie (altın ahududu) ödülleri

Yılın en kötülerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nde adaylar belli oldu

08:08 25.01.2023 (güncellendi: 08:13 25.01.2023)
© İHAEn kötü film ve performanslara verilen Razzie (Altın Ahududu) Ödülleri
En kötü film ve performanslara verilen Razzie (Altın Ahududu) Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© İHA
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En kötü film ve performanslara verilen Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) 2022 adayları açıklandı. Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun kurgusal hayat hikayesini anlatan Blonde filmi, bu yıl en çok aday gösterilen yapım oldu.
Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.
NTV'nin haberine göre, kazananlar 11 Mart'ta Oscar'dan bir gün önce açıklanacak. Yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler şöyle:

En Kötü Film adayları

Blonde
Disney’s Pinocchio
Good Mourning
The King’s Daughter
Morbius

En Kötü Erkek Oyuncu adayları

Machine Gun Kelly-Good Mourning
Pete Davidson (Seslendirme)-Marmaduke
Tom Hanks-Disney’s Pinocchio
Jared Leto-Morbius
Sylvester Stallone-Samaritan

En Kötü Kadın Oyuncu adayları

Ryan Kiera Armstrong-Firestarter
Bryce Dallas Howard-Jurassic Park: Dominion
Diane Keaton-Mack & Rita
Kaya Scodelario-The King’s Daughter
Alicia Silverstone-The Requin

En kötü Yeniden Yapım / Uyarlama / Devam filmi adayları

Blonde
365 Days: This Day & The Next 365 Days
Disney’s Pinocchio
Firestarter
Jurassic World: Dominion

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu adayları

Pete Davidson-Good Mourning
Tom Hanks-Elvis
Xavier Samuel-Blonde
Mod Sun-Good Mourning
Evan Williams-Blonde

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu adayları

Adria Arjona-Morbius
Lorraine Bracco (seslendirme)-Disney’s Pinocchio
Penelope Cruz-The 355
Bingbing Fan-The 355 & The King’s Daughter
Mira Sorvino-Lamborghini: The Man Behind the Legend

En Kötü Ekran Çifti adayları

Machine Gun Kelly & Mod Sun-Good Mourning
Yanıltıcı Beyaz Saray Yatak Odası Sahnesindeki Her İki Gerçek Hayat Karakteri Blonde
Tom Hanks & Lateks Kaplı Yüzü (ve Gülünç Aksanı)-Elvis
Andrew Dominik & Ve Kadınlarla Olan Sorunları-Blonde
İkisi de 2022'de çıkan '365 Gün' Devam Filmleri

En Kötü Yönetmen adayları

Judd Apatow-The Bubble
Machine Gun Kelly & Mod Sun-Good Mourning
Andrew Dominik-Blonde
Daniel Espinosa-Morbius
Robert Zemeckis-Disney’s Pinocchio

En Kötü Senaryo adayları

Blonde-Andrew Dominik
Disney’s Pinocchio-Robert Zemeckis & Chris Weitz
Good Mourning-Machine Gun Kelly & Mod Sun
Jurassic World: Dominion-Emily Carmichael & Colin Trevorrow
Morbius-Matt Sazama & Burk Sharpless
1981'den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık 5 dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor.

Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.
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