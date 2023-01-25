https://sputniknews.com.tr/20230125/yeni-konut-finansman-programina-iliskin-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1066174534.html
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
TBMM Genel Kurulu'nda Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Konut... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T18:33+0300
2023-01-25T18:33+0300
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Yeni Konut Finansman Programı'na ilişki teklifle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finans ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak aktarılacak.Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Bir madde kapsamında bir takvim yılı içerisinde bankalarca sağlanacak konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar TL'yi aşamayacak.Daha önce satılmamış ve yüklenici firma mülkiyetinde olan konutlar için finansman sağlanacak.Gerçek kişi ilk üç yıl finansman taksit tutarının hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konacak ve kamu bankasının talebi üzerine katkı aktarılır.
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son dakika, tbmm, konut
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
18:33 25.01.2023 (güncellendi: 19:08 25.01.2023) Abone ol
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TBMM Genel Kurulu'nda Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Konut finansmanına ilişkin teklif kabul edildi.
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişki teklifle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finans ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak aktarılacak.
Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Bir madde kapsamında bir takvim yılı içerisinde bankalarca sağlanacak konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar TL'yi aşamayacak.
Daha önce satılmamış ve yüklenici firma mülkiyetinde olan konutlar için finansman sağlanacak.
Gerçek kişi ilk üç yıl finansman taksit tutarının hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konacak ve kamu bankasının talebi üzerine katkı aktarılır.