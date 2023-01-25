https://sputniknews.com.tr/20230125/squid-gamein-gercek-hayat-uyarlamasinda-studyo-savas-alanina-dondu-1066160102.html

Squid Game'in gerçek hayat uyarlamasında stüdyo 'savaş alanına' döndü

Squid Game'in gerçek hayat uyarlamasında stüdyo 'savaş alanına' döndü

Netflix'in izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin gerçek hayat uyarlamasında oyun alanı adeta kaos çıktı. Birçok yarışmacı donma tehlikesi geçirdi... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T14:28+0300

2023-01-25T14:28+0300

2023-01-25T14:48+0300

yaşam

squid game

netflix

yarışma

ingiltere

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İngiltere'de, Netflix'te yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinden esinlenerek organize edilen yarışmada adeta kaos çıktı.'Squid Game: The Challenge' isimli yarışmada tam 456 kişi, yüklü miktarda 3.8 milyon sterlin para ödülünün sahibi olabilmek için mücadele edecek. Yarışmada kurulan oyunlarda kaybedenlerin 'hayati tehlikesi' bulunmayacak ancak basına kapalı yapılan ve oldukça gizli tutulan çekimlerin ilk bölümünde stüdyonun bir anda -3'e düşmesiyle birlikte birçok kişi 'hipotermi' tehlikesi geçirdi. Olay, dizideki de ilk oyun olan 'Yeşil Işık-Kırmızı Işık' isimli mücadele sırasında gerçekleşti. İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir yarışmacı, derecelerin düşmesiyle birlikte birçok kişinin donma riskine rağmen yarışma alanını terk etmediğini para ödülünün hatrına 30 dakika boyunca ayakta durduğunu söyledi. "İnsanlar milyoner olma düşüncesiyle geldi ama gözyaşları içinde ayrıldılar" diyen yarışmacı birçok kişinin bir süre sonra yere düşmeye başladığını ve sağlık görevlileri tarafından sedyelerle dışarı çıkarıldığını aktardı. Yarışmacı, "Savaş alanı gibiydi. Biz hiçbir şey söyleyemiyorduk çünkü konuşursak oyun alanından çıkartılırdık. Bazı insanlar soğuktan ayaklarını dahi hareket ettiremiyordu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220615/netflixten-45-milyon-dolar-odullu-squid-game-yarismasi-en-kotu-ihtimal-eve-eli-bos-donmek-1057441315.html

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squid game, netflix, yarışma, ingiltere