https://sputniknews.com.tr/20230125/scholz-ukraynaya-tank-tederikinin-ne-kadara-mal-olacagini-bilmiyorum-1066176514.html

Scholz: Ukrayna'ya tank tederikinin ne kadara mal olacağını bilmiyorum

Scholz: Ukrayna'ya tank tederikinin ne kadara mal olacağını bilmiyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard tanklarının Ukrayna'ya tedarikinin ne kadara mal olacağını bilmediğini söyledi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T19:01+0300

2023-01-25T19:01+0300

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ukrayna krizi

olaf scholz

almanya

leopard

tank

ukrayna

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İzlandalı mevkidaşı Katrin Jakobsdouttir ile düzenlediği ortak basın toplantısında Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimatının ne kadara mal olacağını bilmediğini, ancak maliyeti olursa olsun Almanya tarafından karşılanacağını söyledi.‘Alman Leopard tanklarının Kiev'e teslimatının ne kadara mal olacağı' sorusuna Scholz, "Kesin olarak söyleyemem ama kaça mal olursa olsun biz karşılayacağız" yanıtını verdiDaha önce, Almanya hükümeti Ukrayna'ya ilk etapta 14 Leopard-2-A6 tankı tedarik edileceğini ve tank mürettebatı için eğitim programı başlatacağını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-almanyanin-ukraynaya-tank-gonderme-karari-son-derece-tehlikeli-1066170827.html

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