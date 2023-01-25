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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/scholz-ukraynaya-tank-tederikinin-ne-kadara-mal-olacagini-bilmiyorum-1066176514.html
Scholz: Ukrayna'ya tank tederikinin ne kadara mal olacağını bilmiyorum
Scholz: Ukrayna'ya tank tederikinin ne kadara mal olacağını bilmiyorum
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard tanklarının Ukrayna'ya tedarikinin ne kadara mal olacağını bilmediğini söyledi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T19:01+0300
2023-01-25T19:01+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
almanya
leopard
tank
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İzlandalı mevkidaşı Katrin Jakobsdouttir ile düzenlediği ortak basın toplantısında Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimatının ne kadara mal olacağını bilmediğini, ancak maliyeti olursa olsun Almanya tarafından karşılanacağını söyledi.‘Alman Leopard tanklarının Kiev'e teslimatının ne kadara mal olacağı' sorusuna Scholz, "Kesin olarak söyleyemem ama kaça mal olursa olsun biz karşılayacağız" yanıtını verdiDaha önce, Almanya hükümeti Ukrayna'ya ilk etapta 14 Leopard-2-A6 tankı tedarik edileceğini ve tank mürettebatı için eğitim programı başlatacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-almanyanin-ukraynaya-tank-gonderme-karari-son-derece-tehlikeli-1066170827.html
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olaf scholz, almanya, leopard, tank, ukrayna
olaf scholz, almanya, leopard, tank, ukrayna

Scholz: Ukrayna'ya tank tederikinin ne kadara mal olacağını bilmiyorum

19:01 25.01.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard tanklarının Ukrayna'ya tedarikinin ne kadara mal olacağını bilmediğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İzlandalı mevkidaşı Katrin Jakobsdouttir ile düzenlediği ortak basın toplantısında Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimatının ne kadara mal olacağını bilmediğini, ancak maliyeti olursa olsun Almanya tarafından karşılanacağını söyledi.
‘Alman Leopard tanklarının Kiev'e teslimatının ne kadara mal olacağı' sorusuna Scholz, "Kesin olarak söyleyemem ama kaça mal olursa olsun biz karşılayacağız" yanıtını verdi
Daha önce, Almanya hükümeti Ukrayna'ya ilk etapta 14 Leopard-2-A6 tankı tedarik edileceğini ve tank mürettebatı için eğitim programı başlatacağını duyurmuştu.
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli
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