https://sputniknews.com.tr/20230125/saglik-bakani-koca-hastaneye-kuzusu-ile-gelen-hastayi-paylasti-muayeneye-gelirken-bile-birakmamis-1066146651.html

Sağlık Bakanı Koca, hastaneye kuzusu ile gelen hastayı paylaştı: Muayeneye gelirken bile bırakmamış

Sağlık Bakanı Koca, hastaneye kuzusu ile gelen hastayı paylaştı: Muayeneye gelirken bile bırakmamış

Sağlık Bakanı Koca, hastaneye gelen kadın hasta ve yanındaki kuzuyu sosyal medya hesabından paylaştı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T10:36+0300

2023-01-25T10:36+0300

2023-01-25T10:36+0300

yaşam

hastane

kuzu

fahrettin koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066146505_0:298:972:845_1920x0_80_0_0_20760f19cfe557fb1eda69c360c9a882.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'nin görüntülerini paylaştı.Hastaneye gelen bir kadının yanındaki kuzuya dikkat çeken Bakan Koca, "Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur hanımın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hastane, kuzu, fahrettin koca