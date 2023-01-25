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https://sputniknews.com.tr/20230125/saglik-bakani-koca-hastaneye-kuzusu-ile-gelen-hastayi-paylasti-muayeneye-gelirken-bile-birakmamis-1066146651.html
Sağlık Bakanı Koca, hastaneye kuzusu ile gelen hastayı paylaştı: Muayeneye gelirken bile bırakmamış
Sağlık Bakanı Koca, hastaneye kuzusu ile gelen hastayı paylaştı: Muayeneye gelirken bile bırakmamış
Sağlık Bakanı Koca, hastaneye gelen kadın hasta ve yanındaki kuzuyu sosyal medya hesabından paylaştı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T10:36+0300
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yaşam
hastane
kuzu
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'nin görüntülerini paylaştı.Hastaneye gelen bir kadının yanındaki kuzuya dikkat çeken Bakan Koca, "Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur hanımın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış" ifadelerini kullandı.
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hastane, kuzu, fahrettin koca
hastane, kuzu, fahrettin koca

Sağlık Bakanı Koca, hastaneye kuzusu ile gelen hastayı paylaştı: Muayeneye gelirken bile bırakmamış

10:36 25.01.2023
© Fotoğraf : Twitter/Fahrettin KocaHastanede kuzu besleyen kadın
Hastanede kuzu besleyen kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Fotoğraf : Twitter/Fahrettin Koca
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Sağlık Bakanı Koca, hastaneye gelen kadın hasta ve yanındaki kuzuyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'nin görüntülerini paylaştı.
Hastaneye gelen bir kadının yanındaki kuzuya dikkat çeken Bakan Koca, "Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur hanımın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış" ifadelerini kullandı.
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