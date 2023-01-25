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Sabah başyazarı: 6'lı Masa'da ana muhalefet partisi olmak için ciddi bir yarış var
Sabah başyazarı: 6'lı Masa'da ana muhalefet partisi olmak için ciddi bir yarış var
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazıda, "6'lı Masa'dan... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T10:47+0300
2023-01-25T10:47+0300
politika
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
sabah gazetesi
mehmet barlas
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"Hangisi ana muhalefet partisi olacak" başlıklı yazısında Barlas, "Seçim tarihi artık kesinleşti. Ortada hâlâ 6'lı Masa'nın adayı yok. Kulislerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun aynı anda aday olacağı konuşuluyor. Buna HDP/DEVA'nın ortak cumhurbaşkanı adayı da eklenince 6'lı Masa'dan şimdilik en az 3 aday çıkacağını söyleyebiliriz. Bu masanın aktörleri, cumhurbaşkanlığı adayı dışında ana muhalefet partisi olmak için de ciddi bir yarış içindeler." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kıyasıya bir mücadele olduğunu söyleyen Barlas, "Uyduruk anket sonuçlarına dayanarak 6'lı Masa'daki pazarlık gücünü artırmaya çalışıyorlar. İkisi de "Ana muhalefet lideri benim" havasında." dedi ve şöyle devam etti:
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, sabah gazetesi, mehmet barlas
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, sabah gazetesi, mehmet barlas

Sabah başyazarı: 6'lı Masa'da ana muhalefet partisi olmak için ciddi bir yarış var

10:47 25.01.2023
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdaroglukCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdarogluk
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazıda, "6'lı Masa'dan şimdilik en az 3 aday çıkacağını söyleyebiliriz. Bu masanın aktörleri, cumhurbaşkanlığı adayı dışında ana muhalefet partisi olmak için de ciddi bir yarış içindeler" dedi.
"Hangisi ana muhalefet partisi olacak" başlıklı yazısında Barlas, "Seçim tarihi artık kesinleşti. Ortada hâlâ 6'lı Masa'nın adayı yok. Kulislerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun aynı anda aday olacağı konuşuluyor. Buna HDP/DEVA'nın ortak cumhurbaşkanı adayı da eklenince 6'lı Masa'dan şimdilik en az 3 aday çıkacağını söyleyebiliriz. Bu masanın aktörleri, cumhurbaşkanlığı adayı dışında ana muhalefet partisi olmak için de ciddi bir yarış içindeler." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kıyasıya bir mücadele olduğunu söyleyen Barlas, "Uyduruk anket sonuçlarına dayanarak 6'lı Masa'daki pazarlık gücünü artırmaya çalışıyorlar. İkisi de "Ana muhalefet lideri benim" havasında." dedi ve şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu'nun işi ise daha zor. Cumhurbaşkanı adayı olamasa da aday olup kazanamasa da CHP'deki koltuğunu kaybedecek. İmamoğlu ise önemli bir yol ayrımında. Kılıçdaroğlu ile pazarlık ederek adaylıktan vazgeçip CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturabilir. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu lehine havlu attı ve 2024 yerel seçimlerinde Ankara adaylığını garantiledi. Davutoğlu ve Babacan cephesinde ise değişen bir şey yok. Biri ekonomi bakanlığını, diğeri ise başbakanlığı planlıyor. Tabii bir de masanın görünmeyen ayağı HDP var. Açık açık "Ana muhalefet benim, benim desteğim olmadan kazanamazsınız" diyor."
"Onlar ana muhalefet yarışı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan farkı açmaya devam ediyor. Bir yandan İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Türkiye düşmanlarıyla mücadele ederken diğer yandan cumhuriyet tarihinin en büyük mali barış ya da af paketinin detaylarıyla uğraşıyor. Benim tanıdığım Erdoğan, bu müjdelerle yetinmez. Seçim tarihi yaklaştıkça şapkadan daha çok tavşan çıkartacağına eminim. Erdoğan'dan şaşırtıcı büyük sürprizlere ve müjdeli haberlere şimdiden hazırlıklı olalım."
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