https://sputniknews.com.tr/20230125/sabah-basyazari-6li-masada-ana-muhalefet-partisi-olmak-icin-ciddi-bir-yaris-var-1066146806.html

Sabah başyazarı: 6'lı Masa'da ana muhalefet partisi olmak için ciddi bir yarış var

Sabah başyazarı: 6'lı Masa'da ana muhalefet partisi olmak için ciddi bir yarış var

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazıda, "6'lı Masa'dan... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T10:47+0300

2023-01-25T10:47+0300

2023-01-25T10:47+0300

politika

türkiye

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cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

sabah gazetesi

mehmet barlas

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"Hangisi ana muhalefet partisi olacak" başlıklı yazısında Barlas, "Seçim tarihi artık kesinleşti. Ortada hâlâ 6'lı Masa'nın adayı yok. Kulislerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun aynı anda aday olacağı konuşuluyor. Buna HDP/DEVA'nın ortak cumhurbaşkanı adayı da eklenince 6'lı Masa'dan şimdilik en az 3 aday çıkacağını söyleyebiliriz. Bu masanın aktörleri, cumhurbaşkanlığı adayı dışında ana muhalefet partisi olmak için de ciddi bir yarış içindeler." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kıyasıya bir mücadele olduğunu söyleyen Barlas, "Uyduruk anket sonuçlarına dayanarak 6'lı Masa'daki pazarlık gücünü artırmaya çalışıyorlar. İkisi de "Ana muhalefet lideri benim" havasında." dedi ve şöyle devam etti:

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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, sabah gazetesi, mehmet barlas