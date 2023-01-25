https://sputniknews.com.tr/20230125/rusyada-suphelilerin-ve-saniklarin-zorunlu-genom-kaydina-iliskin-yasa-kabul-edildi-1066181026.html

Rusya’da şüphelilerin ve sanıkların zorunlu genom kaydına ilişkin yasa kabul edildi

Rusya’da şüphelilerin ve sanıkların zorunlu genom kaydına ilişkin yasa kabul edildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugün üçüncü ve son okumada zorunlu genom kaydına tabi olan kişilerin listesini önemli ölçüde genişleten yasayı kabul... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T19:28+0300

2023-01-25T19:28+0300

2023-01-25T19:28+0300

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suçlu

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Duma’da bugün kabul edilen yasaya göre genom kaydına tabi olan kişilerin listesi önemli ölçüde genişleyecek, herhangi bir suç işlemekten hüküm giyen ve hapis cezası çekmekte olan, herhangi bir suç işlediğinden şüphelenilen ve sanıklar, ayrıca idari tutuklamaya tabi tutulan kişiler dahil edilecek.Şu anda ise DNA testi sadece ciddi ve çok ciddi suçlardan, ayrıca cinsel mahrumiyete karşı işlenen herhangi bir suçtan mahkum olan kişilere yapılıyor.Rusya hükümetinin girişimiyle gündeme alınan bu yasa ile ayrıca bir bireyin ya da kimliği belirsiz bir cesedin belirli DNA parçaları ile ilgili kodlanmış bilgileri içeren biyometrik kişisel veriler olan ‘genom bilgisi’ kavramına da açıklık getiriyor.Yeni yasa ile ayrıca Rusya Soruşturma Komitesi, zorunlu devlet genom kayıtlarını tutma yetkisine sahip oluyor.Yasaya ilişkin açıklama notunda dış deneyime atıfta bulunarak, DNA veri tabanlarının bir ülkenin toplam nüfusunun en az yüzde 1'inin genom bilgilerini içermesi durumunda etkin bir şekilde çalışmaya başladığını gösterdiği ifade ediliyor.Federal genom bilgi veri tabanı yasasının yürürlüğe girmesiyle, şu anda Ocak 2020 kayıtlarına göre Rusya nüfusunun yaklaşık yüzde 0.6’sına denk gelen 965 bin 315 kayıtlı kişinin, 2021-2023 döneminden yapılacak eklemelerle yaklaşık 5.2 milyona, yani Rusya nüfusunun yaklaşık yüzde 3.5’ine çıkacağı öngörülüyor.

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rusya, genom, kayıt, yasa, sanık, suçlu