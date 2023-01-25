https://sputniknews.com.tr/20230125/rusyada-suphelilerin-ve-saniklarin-zorunlu-genom-kaydina-iliskin-yasa-kabul-edildi-1066181026.html
Rusya’da şüphelilerin ve sanıkların zorunlu genom kaydına ilişkin yasa kabul edildi
Rusya’da şüphelilerin ve sanıkların zorunlu genom kaydına ilişkin yasa kabul edildi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugün üçüncü ve son okumada zorunlu genom kaydına tabi olan kişilerin listesini önemli ölçüde genişleten yasayı kabul... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T19:28+0300
2023-01-25T19:28+0300
2023-01-25T19:28+0300
dünya
rusya
genom
kayıt
yasa
sanık
suçlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/07/1043750633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d718b63fd6149acb29284284533af281.jpg
Duma’da bugün kabul edilen yasaya göre genom kaydına tabi olan kişilerin listesi önemli ölçüde genişleyecek, herhangi bir suç işlemekten hüküm giyen ve hapis cezası çekmekte olan, herhangi bir suç işlediğinden şüphelenilen ve sanıklar, ayrıca idari tutuklamaya tabi tutulan kişiler dahil edilecek.Şu anda ise DNA testi sadece ciddi ve çok ciddi suçlardan, ayrıca cinsel mahrumiyete karşı işlenen herhangi bir suçtan mahkum olan kişilere yapılıyor.Rusya hükümetinin girişimiyle gündeme alınan bu yasa ile ayrıca bir bireyin ya da kimliği belirsiz bir cesedin belirli DNA parçaları ile ilgili kodlanmış bilgileri içeren biyometrik kişisel veriler olan ‘genom bilgisi’ kavramına da açıklık getiriyor.Yeni yasa ile ayrıca Rusya Soruşturma Komitesi, zorunlu devlet genom kayıtlarını tutma yetkisine sahip oluyor.Yasaya ilişkin açıklama notunda dış deneyime atıfta bulunarak, DNA veri tabanlarının bir ülkenin toplam nüfusunun en az yüzde 1'inin genom bilgilerini içermesi durumunda etkin bir şekilde çalışmaya başladığını gösterdiği ifade ediliyor.Federal genom bilgi veri tabanı yasasının yürürlüğe girmesiyle, şu anda Ocak 2020 kayıtlarına göre Rusya nüfusunun yaklaşık yüzde 0.6’sına denk gelen 965 bin 315 kayıtlı kişinin, 2021-2023 döneminden yapılacak eklemelerle yaklaşık 5.2 milyona, yani Rusya nüfusunun yaklaşık yüzde 3.5’ine çıkacağı öngörülüyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/07/1043750633_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc78badf4f62f7402b45d2a858f5e705.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, genom, kayıt, yasa, sanık, suçlu
rusya, genom, kayıt, yasa, sanık, suçlu
Rusya’da şüphelilerin ve sanıkların zorunlu genom kaydına ilişkin yasa kabul edildi
Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugün üçüncü ve son okumada zorunlu genom kaydına tabi olan kişilerin listesini önemli ölçüde genişleten yasayı kabul etti.
Duma’da bugün kabul edilen yasaya göre genom kaydına tabi olan kişilerin listesi önemli ölçüde genişleyecek, herhangi bir suç işlemekten hüküm giyen ve hapis cezası çekmekte olan, herhangi bir suç işlediğinden şüphelenilen ve sanıklar, ayrıca idari tutuklamaya tabi tutulan kişiler dahil edilecek.
Şu anda ise DNA testi sadece ciddi ve çok ciddi suçlardan, ayrıca cinsel mahrumiyete karşı işlenen herhangi bir suçtan mahkum olan kişilere yapılıyor.
Rusya hükümetinin girişimiyle gündeme alınan bu yasa ile ayrıca bir bireyin ya da kimliği belirsiz bir cesedin belirli DNA parçaları ile ilgili kodlanmış bilgileri içeren biyometrik kişisel veriler olan ‘genom bilgisi’ kavramına da açıklık getiriyor.
Yeni yasa ile ayrıca Rusya Soruşturma Komitesi, zorunlu devlet genom kayıtlarını tutma yetkisine sahip oluyor.
Yasaya ilişkin açıklama notunda dış deneyime atıfta bulunarak, DNA veri tabanlarının bir ülkenin toplam nüfusunun en az yüzde 1'inin genom bilgilerini içermesi durumunda etkin bir şekilde çalışmaya başladığını gösterdiği ifade ediliyor.
Federal genom bilgi veri tabanı yasasının yürürlüğe girmesiyle, şu anda Ocak 2020 kayıtlarına göre Rusya nüfusunun yaklaşık yüzde 0.6’sına denk gelen 965 bin 315 kayıtlı kişinin, 2021-2023 döneminden yapılacak eklemelerle yaklaşık 5.2 milyona, yani Rusya nüfusunun yaklaşık yüzde 3.5’ine çıkacağı öngörülüyor.