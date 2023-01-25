Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-ukraynaya-leopardlar-icin-uranyumlu-mermi-verilmesi-nukleer-bomba-kullanimi-anlamina-gelir-1066180275.html
Rusya: Ukrayna'ya Leopard'lar için uranyumlu mermi verilmesi, nükleer bomba kullanımı anlamına gelir
Rusya: Ukrayna'ya Leopard'lar için uranyumlu mermi verilmesi, nükleer bomba kullanımı anlamına gelir
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Batı'ya Ukrayna'ya Leopard 2... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T19:23+0300
2023-01-25T19:23+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
leopard 2
nükleer
konstantin gavrilov
uranyum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066039476_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9de33ad0eb8b39a39cb6e8d16425d79b.jpg
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu'nda konuşan Gavrilov, Ukrayna'yı ve Kiev'in savaş makinesinin Batılı sponsorlarını nükleer provokasyon ve şantajları körüklememeleri konusunda uyardı.Alman Leopard 2 ile Bradley ve Marder zırhlı araçlarının, Yugoslav ve Irak'ta olduğu gibi kullanılması halinde bölgenin kirlenmesine yol açan uranyum çekirdekli alt kalibreli zırh delici mermilere sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Gavrilov, "NATO'nun ağır askeri teçhizatı için bu tür mermilerin Kiev'e tedarik edilmesi durumunda, bu eylem Rusya'ya karşı kirli nükleer bombaların kullanılması olarak değerlendirilecektir" dedi.Berlin'in Alman tanklarının Rus askerlerine yeniden saldırması yönünde 'bilinçli tercih' yapmasına cevaben Rusya'nın bu savaş makinelerini imha edeceğini kaydeden Gavrilov, Ukrayna'ya gönderilmesi halinde ABD yapımı M1 Abrams tanklarının da aynı kaderi paylaşacağını vurguladı.ABD ve NATO ülkelerini Kiev'e barışçıl Rus kentlerini vurmak ve anayasayla teminat altına alınmış toprakları ele geçirmek için silah tedarik etmesi halinde Rusya'nın buna sert misilleme yapmak zorunda kalacağının altını çizen Gavrilov, "Daha sonra 'bizi uyarmadınız' demeyin" mesajı gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-almanyanin-ukraynaya-tank-gonderme-karari-son-derece-tehlikeli-1066170827.html
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066039476_155:0:803:486_1920x0_80_0_0_dd2e358fd105abbf437c010a9173bf06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, almanya, leopard 2, nükleer, konstantin gavrilov, uranyum
rusya, almanya, leopard 2, nükleer, konstantin gavrilov, uranyum

Rusya: Ukrayna'ya Leopard'lar için uranyumlu mermi verilmesi, nükleer bomba kullanımı anlamına gelir

19:23 25.01.2023
© AALeopard 2
Leopard 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Batı'ya Ukrayna'ya Leopard 2 tankları için uranyum çekirdekli havan mermisi göndermekten kaçınma çağrısı yaptı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu'nda konuşan Gavrilov, Ukrayna'yı ve Kiev'in savaş makinesinin Batılı sponsorlarını nükleer provokasyon ve şantajları körüklememeleri konusunda uyardı.
Alman Leopard 2 ile Bradley ve Marder zırhlı araçlarının, Yugoslav ve Irak'ta olduğu gibi kullanılması halinde bölgenin kirlenmesine yol açan uranyum çekirdekli alt kalibreli zırh delici mermilere sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Gavrilov, "NATO'nun ağır askeri teçhizatı için bu tür mermilerin Kiev'e tedarik edilmesi durumunda, bu eylem Rusya'ya karşı kirli nükleer bombaların kullanılması olarak değerlendirilecektir" dedi.
Berlin'in Alman tanklarının Rus askerlerine yeniden saldırması yönünde 'bilinçli tercih' yapmasına cevaben Rusya'nın bu savaş makinelerini imha edeceğini kaydeden Gavrilov, Ukrayna'ya gönderilmesi halinde ABD yapımı M1 Abrams tanklarının da aynı kaderi paylaşacağını vurguladı.
ABD ve NATO ülkelerini Kiev'e barışçıl Rus kentlerini vurmak ve anayasayla teminat altına alınmış toprakları ele geçirmek için silah tedarik etmesi halinde Rusya'nın buna sert misilleme yapmak zorunda kalacağının altını çizen Gavrilov, "Daha sonra 'bizi uyarmadınız' demeyin" mesajı gönderdi.
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli
17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала