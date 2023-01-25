https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-ukraynaya-leopardlar-icin-uranyumlu-mermi-verilmesi-nukleer-bomba-kullanimi-anlamina-gelir-1066180275.html

Rusya: Ukrayna'ya Leopard'lar için uranyumlu mermi verilmesi, nükleer bomba kullanımı anlamına gelir

Rusya: Ukrayna'ya Leopard'lar için uranyumlu mermi verilmesi, nükleer bomba kullanımı anlamına gelir

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Batı'ya Ukrayna'ya Leopard 2... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T19:23+0300

2023-01-25T19:23+0300

2023-01-25T19:23+0300

ukrayna krizi

rusya

almanya

leopard 2

nükleer

konstantin gavrilov

uranyum

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu'nda konuşan Gavrilov, Ukrayna'yı ve Kiev'in savaş makinesinin Batılı sponsorlarını nükleer provokasyon ve şantajları körüklememeleri konusunda uyardı.Alman Leopard 2 ile Bradley ve Marder zırhlı araçlarının, Yugoslav ve Irak'ta olduğu gibi kullanılması halinde bölgenin kirlenmesine yol açan uranyum çekirdekli alt kalibreli zırh delici mermilere sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Gavrilov, "NATO'nun ağır askeri teçhizatı için bu tür mermilerin Kiev'e tedarik edilmesi durumunda, bu eylem Rusya'ya karşı kirli nükleer bombaların kullanılması olarak değerlendirilecektir" dedi.Berlin'in Alman tanklarının Rus askerlerine yeniden saldırması yönünde 'bilinçli tercih' yapmasına cevaben Rusya'nın bu savaş makinelerini imha edeceğini kaydeden Gavrilov, Ukrayna'ya gönderilmesi halinde ABD yapımı M1 Abrams tanklarının da aynı kaderi paylaşacağını vurguladı.ABD ve NATO ülkelerini Kiev'e barışçıl Rus kentlerini vurmak ve anayasayla teminat altına alınmış toprakları ele geçirmek için silah tedarik etmesi halinde Rusya'nın buna sert misilleme yapmak zorunda kalacağının altını çizen Gavrilov, "Daha sonra 'bizi uyarmadınız' demeyin" mesajı gönderdi.

https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-almanyanin-ukraynaya-tank-gonderme-karari-son-derece-tehlikeli-1066170827.html

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rusya, almanya, leopard 2, nükleer, konstantin gavrilov, uranyum