https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-disisleri-bati-rusyayla-savasmayi-onceden-planladi-1066174168.html

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'yla savaşmayı önceden planladı

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'yla savaşmayı önceden planladı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Avrupa'nın Rusya'yla savaşta olduğuna dair açıklamalarına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T18:19+0300

2023-01-25T18:19+0300

2023-01-25T18:19+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

mariya zaharova

batı

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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Baerbock'un Ukrayna'ya tank sevkiyatıyla ilgili "Ukrayna'yı korumak için daha fazlasını yapmalıyız, tanklar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. Ancak en önemli ve belirleyici husus, bunu birlikte yapmamız ve Avrupa'da 'suçluyu bulma oyunu' oynamamamızdır. Zira birbirimizle değil, Rusya'ya karşı savaş yürütüyoruz" sözlerini anımsattı.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna'yı güçlendirdikleri ve Minsk anlaşmalarını zaman kazanmak için kullandıkları yönündeki açıklamalarını Baerbock'un sözleriyle birlikte okumayı öneren Zaharova, tüm bunların Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı önceden planladığını gösterdiğinin altını çizdi.Zaharova, "Sonra biz duymadık demeyin" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-almanyanin-ukraynaya-tank-gonderme-karari-son-derece-tehlikeli-1066170827.html

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