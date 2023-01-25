https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-disisleri-bati-rusyayla-savasmayi-onceden-planladi-1066174168.html
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'yla savaşmayı önceden planladı
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'yla savaşmayı önceden planladı
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Avrupa'nın Rusya'yla savaşta olduğuna dair açıklamalarına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T18:19+0300
2023-01-25T18:19+0300
2023-01-25T18:19+0300
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batı
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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Baerbock'un Ukrayna'ya tank sevkiyatıyla ilgili "Ukrayna'yı korumak için daha fazlasını yapmalıyız, tanklar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. Ancak en önemli ve belirleyici husus, bunu birlikte yapmamız ve Avrupa'da 'suçluyu bulma oyunu' oynamamamızdır. Zira birbirimizle değil, Rusya'ya karşı savaş yürütüyoruz" sözlerini anımsattı.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna'yı güçlendirdikleri ve Minsk anlaşmalarını zaman kazanmak için kullandıkları yönündeki açıklamalarını Baerbock'un sözleriyle birlikte okumayı öneren Zaharova, tüm bunların Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı önceden planladığını gösterdiğinin altını çizdi.Zaharova, "Sonra biz duymadık demeyin" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-almanyanin-ukraynaya-tank-gonderme-karari-son-derece-tehlikeli-1066170827.html
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rusya, ukrayna, mariya zaharova, batı
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'yla savaşmayı önceden planladı
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Avrupa'nın Rusya'yla savaşta olduğuna dair açıklamalarına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın bu savaşı önceden planladığını vurguladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Baerbock'un Ukrayna'ya tank sevkiyatıyla ilgili "Ukrayna'yı korumak için daha fazlasını yapmalıyız, tanklar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. Ancak en önemli ve belirleyici husus, bunu birlikte yapmamız ve Avrupa'da 'suçluyu bulma oyunu' oynamamamızdır. Zira birbirimizle değil, Rusya'ya karşı savaş yürütüyoruz" sözlerini anımsattı.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna'yı güçlendirdikleri ve Minsk anlaşmalarını zaman kazanmak için kullandıkları yönündeki açıklamalarını Baerbock'un sözleriyle birlikte okumayı öneren Zaharova, tüm bunların Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı önceden planladığını gösterdiğinin altını çizdi.
Zaharova, "Sonra biz duymadık demeyin" diye ekledi.