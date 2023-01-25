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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-disisleri-bati-rusyayla-savasmayi-onceden-planladi-1066174168.html
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'yla savaşmayı önceden planladı
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'yla savaşmayı önceden planladı
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Avrupa'nın Rusya'yla savaşta olduğuna dair açıklamalarına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T18:19+0300
2023-01-25T18:19+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
mariya zaharova
batı
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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Baerbock'un Ukrayna'ya tank sevkiyatıyla ilgili "Ukrayna'yı korumak için daha fazlasını yapmalıyız, tanklar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. Ancak en önemli ve belirleyici husus, bunu birlikte yapmamız ve Avrupa'da 'suçluyu bulma oyunu' oynamamamızdır. Zira birbirimizle değil, Rusya'ya karşı savaş yürütüyoruz" sözlerini anımsattı.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna'yı güçlendirdikleri ve Minsk anlaşmalarını zaman kazanmak için kullandıkları yönündeki açıklamalarını Baerbock'un sözleriyle birlikte okumayı öneren Zaharova, tüm bunların Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı önceden planladığını gösterdiğinin altını çizdi.Zaharova, "Sonra biz duymadık demeyin" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-almanyanin-ukraynaya-tank-gonderme-karari-son-derece-tehlikeli-1066170827.html
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rusya, ukrayna, mariya zaharova, batı
rusya, ukrayna, mariya zaharova, batı

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'yla savaşmayı önceden planladı

18:19 25.01.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Sputnik
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Avrupa'nın Rusya'yla savaşta olduğuna dair açıklamalarına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın bu savaşı önceden planladığını vurguladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Baerbock'un Ukrayna'ya tank sevkiyatıyla ilgili "Ukrayna'yı korumak için daha fazlasını yapmalıyız, tanklar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. Ancak en önemli ve belirleyici husus, bunu birlikte yapmamız ve Avrupa'da 'suçluyu bulma oyunu' oynamamamızdır. Zira birbirimizle değil, Rusya'ya karşı savaş yürütüyoruz" sözlerini anımsattı.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna'yı güçlendirdikleri ve Minsk anlaşmalarını zaman kazanmak için kullandıkları yönündeki açıklamalarını Baerbock'un sözleriyle birlikte okumayı öneren Zaharova, tüm bunların Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı önceden planladığını gösterdiğinin altını çizdi.

Zaharova, "Sonra biz duymadık demeyin" diye ekledi.
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli
17:28
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