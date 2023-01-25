https://sputniknews.com.tr/20230125/rus-uzay-sistemleri-sirketi-tsunamileri-uzaydan-izleyen-teknoloji-gelistirdi-1066176658.html

Rus Uzay Sistemleri şirketi, tsunamileri uzaydan izleyen teknoloji geliştirdi

Rus Uzay Sistemleri şirketi, tsunamileri uzaydan izleyen teknoloji geliştirdi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren Rus Uzay Sistemleri şirketi, uzay jeodezik ve oşinografik sistemler için yörüngesel bir... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T19:03+0300

2023-01-25T19:03+0300

2023-01-25T19:03+0300

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Rus Uzay Sistemleri şirketinden yapılan açıklamada, cihazın deniz ve okyanus sularında petrol üretiminin güvenliğini sağlamanın yanı sıra deniz taşımacılığı, oşinoloji, ekoloji ile ilgili bilimsel ve uygulamalı görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.Açıklamada, “Elde edilen veriler, yer çekimi anomalileri ve raflardaki kabartma anomalilerini incelemeye, gelgitleri, tsunamileri, deniz akıntılarını, yüzey rüzgar hızlarını ve okyanuslardaki diğer birçok süreci takip etmeye yardımcı olacak” denildi.Şirketin yerleşik navigasyon sistemleri oluşturulması birimi başkanı Vladimir Polişkarov ise, uydu altimetrisinin doğruluğunu iyileştirmek için modern yöntemlerin bir analizini yaptıklarını belirterek, “Sinyal kalitesinin deneysel değerlendirilmesi için programlanabilir bir mantık entegre devresine ve yüksek hızlı dijital-analog dönüştürücüye dayanan özel bir sentezleyici tasarladık” dedi.Bu sentezleyici yardımıyla altimetrenin potansiyel imkanlarının analiz edildiğini belirten uzman, “Sentezleyici aşırı hıza, yüksek bir genlik derinliğine ve faz performansına sahip. Entegre devreler, özellikle bir uzay aracının yerleşik ekipmanı için önemli olan küçük boyutları ve düşük güç tüketimi ile dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220726/rusya-2024ten-sonra-uluslararasu-uzay-istasyonundan-ayrilma-karari-aldi-1059154613.html

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