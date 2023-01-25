https://sputniknews.com.tr/20230125/rus-askerleri-ukraynali-sabotajcilarin-dinyeperin-sol-kiyisina-gecme-girisimini-onledi-1066172583.html

Rus askerleri Ukraynalı sabotajcıların Dinyeper'ın sol kıyısına geçme girişimini önledi

Rus askerleri Ukraynalı sabotajcıların Dinyeper'ın sol kıyısına geçme girişimini önledi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Herson Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj ve keşif gruplarını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T17:50+0300

2023-01-25T17:50+0300

2023-01-25T17:50+0300

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igor konaşenkov

dinyeper nehri

sabotaj

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Konaşenkov, “Herson yönünde Dnepryanı yerleşim bölgesinde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarını Dinyeper'in sol kıyısına çıkarma girişimi topçu atışlarıyla engellendi” diye konuştu.Aynı bölgenin Nikolayevka yerleşiminin yakınında Rus ordusunun hava ve topçu atışlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper’in sağ kıyısında konuşlanan rezervlerinin bozguna uğratıldığına dikkat çeken Konaşenkov, “30'a yakın Ukraynalı asker, üç tekne ve iki piyade muharebe aracı etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.‘Rus birlikleri Zaporojye yönünde daha avantajlı mevzileri ele geçirdi’Rusya’nın ‘Doğu’ askeri grubunun Zaporojye yönündeki taarruzu sırasında daha avantajlı mevzileri ele geçirdiği bilgisini veren Konaşenkov, bu yönde ‘son bir günde 60’ın üzerinde Ukraynalı askerin, 3 tankın, 2 zırhlı muharebe aracının, bir otomobil ve bir D-20 obüsünün etkisiz hale getirildiğini’ ifade etti.Tümgeneral Konaşenkov, Kupyansk yönünde ise Rusya’nın ‘Batı’ askeri grubunun savaş jetlerinin ve topçu birliklerinin atışları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov Bölgesi’nin üç bölgesindeki ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) 14. ve 92. Mekanize tugaylarının birliklerinin bozguna uğratıldığını aktardı, aynı zamanda Harkov Bölgesi’nde ve LHC’de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yedi sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini vurguladı.Rus komutan, “Son bir günde bu yönde 90'ın üzerinde Ukraynalı asker, üç zırhlı personel taşıyıcı, bir otomobil ve iki Alman yapımı ‘Panzerhaubitze 2000’ kundağı motorlu obüs imha edildi” ifadelerini kullandı.Krasnıy Liman yönünde ‘Merkez’ askeri grubunun savaş jetlerinin ve topçu birliklerinin atışları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 95. Hava Saldırı Tugayı ile 125. Bölgesel Savunma Tugayının LHC ve DHC topraklarında insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı noktaların vurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, bu yönde bir günde 20’nin üzerinde Ukraynalı askeri personelin, 2 zırhlı muharebe aracının, Alman yapımı ‘Panzerhaubitze 2000’ kundağı motorlu obüsü, Polonya yapımı Krab obüsü, ayrıca Msta-S ve Gvozdika olmak üzere 4 adet obüsün etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Donetsk yönünden ‘Güney’ askeri grubu birliklerinin başarılı bir şekilde ilerleyişini sürdürerek DHC’nin üç yerleşiminde atışlarla düşman birliklerini bozguna uğrattığını dile getiren Konaşenkov, ayrıca DHC’nin iki bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı.Rus komutan, “Düşmanın bu yönde günlük toplam kayıpları, ölü ve yaralı olarak 60 Ukraynalı askeri personel, bir zırhlı personel taşıyıcı, iki pikap ve bir Msta-B obüsü oldu” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-silahli-kuvvetlerinin-ukraynadaki-ozel-askeri-operasyonunun-interaktif-haritasi-1066069763.html

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, dinyeper nehri, sabotaj