https://sputniknews.com.tr/20230125/nemrut-dagi-kis-mevsiminde-ilk-kez-turist-agirliyor-1066147820.html

Nemrut Dağı, kış mevsiminde ilk kez turist ağırlıyor

Nemrut Dağı, kış mevsiminde ilk kez turist ağırlıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı’nda kuraklık nedeniyle bu yıl olağan dışı bir kış mevsimi yaşanıyor. Devasa heykellerin bulunduğu ve... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T11:22+0300

2023-01-25T11:22+0300

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yaşam

türkiye

kış

kuraklık

nemrut dağı

yağış

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Kış mevsiminde kar kalınlığının 5-6 metreye kadar yükseldiği Nemrut Dağı zirvesinde kuraklık nedeniyle neredeyse hiç kar yok. 15 Ocak tarihinde yağan ve 20 santime ulaşan kar nedeniyle bir hafta turist ziyaretine kapanan Nemrut Dağı yeniden turistleri ağırlamaya başladı.Yetkiler, kayıtlar ve arşivlere baktıklarında böyle bir durum ile daha önceki yıllarda hiç karşılaşılmadığını dile getiriyor. Yolları açık olan Nemrut Dağı, kış mevsiminde ilk kez turist ağırlıyor. Yaz aylarında bile, serin havasıyla bilinen Nemrut Dağı’na kış ortasında yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.'Her kış kapalı olurdu'Adıyaman Müze Müdürlüğü Görevlisi Arkeolog Mustafa Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kış mevsiminin son demlerini yaşamamıza rağmen Nemrut Ören Yeri hala misafir ağırlamaya devam ediyor. Normalde bu bizim kesinlikle alışkın olduğumuz bir durum değil, olağan dışı bir durum. Çünkü 2 bin 206 metre yükseklik sebebiyle sonbaharın ortalarına doğru yaklaşık 2-3 metre kar olurdu. Devamında 5-6 metreye ulaşırdı. Kesinlikle turizm sezonu kapalı olurdu. Ancak bu yıl çok farklı bir durum yaşandı. Normalde kapalı olan bir zamanda şuanda turistler çok rahat bir şekilde yukarı çıkabiliyorlar. Geçmiş kayıtlara baktığımızda, arşivlerimize baktığımızda bu dönem için bu zaman için kesinlikle her yıl kapalı olduğunu biliyoruz. İlk defa bu yıl bu kadar olağan dışı bir durum yaşadık” dedi.Antalya Nemrut Dağı’na gelen Erkan Akındereli, “Kış mevsiminde Nemrut dağı’na çıkılamadığını biliyorduk. Ancak bu yıl kar yağmadığını öğrenince zirveye çıktık. Biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Burası çok güzel, harika bir yer, iyi ki gelmişiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/ankarada-son-yillarin-en-kurak-kisi-yasaniyor-1066066388.html

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türkiye, kış, kuraklık, nemrut dağı, yağış