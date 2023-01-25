https://sputniknews.com.tr/20230125/mustafa-sarigulden-af-cagrisi-talebimiz-siyasi-degil-kesinlikle-vicdani-bir-taleptir-1066138847.html

Mustafa Sarıgül'den af çağrısı: Talebimiz siyasi değil, kesinlikle vicdani bir taleptir

Mustafa Sarıgül'den af çağrısı: Talebimiz siyasi değil, kesinlikle vicdani bir taleptir

TDP Genel Başkanı Sarıgül, af taleplerinin siyasi değil vicdani olduğunu belirterek, "Binlerce çocuğumuz cezaevinde dünyaya geldi ve hayatla buluşamadı." dedi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

türkiye değişim partisi

af

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sincan Cezaevi önünde partililerin katılımıyla yaptığı açıklamada, 9 Nisan 2022'den beri birçok cezaevini ziyaret ettiğini, 91. durağının Sincan Cezaevi olduğunu, yarın da Yozgat Cezaevi'ne gideceğini söyledi.Mustafa Sarıgül, "Talebimiz siyasi bir talep değil kesinlikle vicdani bir taleptir. Binlerce çocuğumuz cezaevinde dünyaya geldi ve hayatla buluşamadılar. 10 binin üzerinde evladımız annesini babasını henüz göremedi, anneleri babaları kader mahkumu durumunda" değerlendirmesinde bulundu.Af taleplerine tüm siyasi partilerden destek isteyen Sarıgül, "Cumhuriyet'in 100. yılında büyük devlet olduğumuzu, merhametli ve şefkatli devlet olduğumuzu göstererek bütün siyasi partilerle vatandaşlarımızın mutluluğu için Cumhuriyet affını çıkarıyoruz diyelim" ifadelerini kullandı.Sarıgül, 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceği yasal düzenlemenin kapsamını da desteklediklerini sözlerine ekledi.

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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), türkiye değişim partisi, af