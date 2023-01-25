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https://sputniknews.com.tr/20230125/mustafa-sarigulden-af-cagrisi-talebimiz-siyasi-degil-kesinlikle-vicdani-bir-taleptir-1066138847.html
Mustafa Sarıgül'den af çağrısı: Talebimiz siyasi değil, kesinlikle vicdani bir taleptir
Mustafa Sarıgül'den af çağrısı: Talebimiz siyasi değil, kesinlikle vicdani bir taleptir
TDP Genel Başkanı Sarıgül, af taleplerinin siyasi değil vicdani olduğunu belirterek, "Binlerce çocuğumuz cezaevinde dünyaya geldi ve hayatla buluşamadı." dedi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T00:50+0300
2023-01-25T00:50+0300
türkiye
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
türkiye değişim partisi
af
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sincan Cezaevi önünde partililerin katılımıyla yaptığı açıklamada, 9 Nisan 2022'den beri birçok cezaevini ziyaret ettiğini, 91. durağının Sincan Cezaevi olduğunu, yarın da Yozgat Cezaevi'ne gideceğini söyledi.Mustafa Sarıgül, "Talebimiz siyasi bir talep değil kesinlikle vicdani bir taleptir. Binlerce çocuğumuz cezaevinde dünyaya geldi ve hayatla buluşamadılar. 10 binin üzerinde evladımız annesini babasını henüz göremedi, anneleri babaları kader mahkumu durumunda" değerlendirmesinde bulundu.Af taleplerine tüm siyasi partilerden destek isteyen Sarıgül, "Cumhuriyet'in 100. yılında büyük devlet olduğumuzu, merhametli ve şefkatli devlet olduğumuzu göstererek bütün siyasi partilerle vatandaşlarımızın mutluluğu için Cumhuriyet affını çıkarıyoruz diyelim" ifadelerini kullandı.Sarıgül, 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceği yasal düzenlemenin kapsamını da desteklediklerini sözlerine ekledi.
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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), türkiye değişim partisi, af
mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), türkiye değişim partisi, af

Mustafa Sarıgül'den af çağrısı: Talebimiz siyasi değil, kesinlikle vicdani bir taleptir

00:50 25.01.2023
© İHA / EVREN DOĞRU - TOLGA BAŞER-Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© İHA / EVREN DOĞRU - TOLGA BAŞER-
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, af taleplerinin siyasi değil vicdani olduğunu belirterek, "Binlerce çocuğumuz cezaevinde dünyaya geldi ve hayatla buluşamadı." dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sincan Cezaevi önünde partililerin katılımıyla yaptığı açıklamada, 9 Nisan 2022'den beri birçok cezaevini ziyaret ettiğini, 91. durağının Sincan Cezaevi olduğunu, yarın da Yozgat Cezaevi'ne gideceğini söyledi.
Mustafa Sarıgül, "Talebimiz siyasi bir talep değil kesinlikle vicdani bir taleptir. Binlerce çocuğumuz cezaevinde dünyaya geldi ve hayatla buluşamadılar. 10 binin üzerinde evladımız annesini babasını henüz göremedi, anneleri babaları kader mahkumu durumunda" değerlendirmesinde bulundu.
Af taleplerine tüm siyasi partilerden destek isteyen Sarıgül, "Cumhuriyet'in 100. yılında büyük devlet olduğumuzu, merhametli ve şefkatli devlet olduğumuzu göstererek bütün siyasi partilerle vatandaşlarımızın mutluluğu için Cumhuriyet affını çıkarıyoruz diyelim" ifadelerini kullandı.
Sarıgül, 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceği yasal düzenlemenin kapsamını da desteklediklerini sözlerine ekledi.
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