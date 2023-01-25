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https://sputniknews.com.tr/20230125/muge-anli-canli-yayinda-programa-katilan-sabriye-toksala-ici-para-dolu-bir-kutu-verdi-1066172945.html
Müge Anlı canlı yayında programa katılan kadına içi para dolu bir kutu verdi
Müge Anlı canlı yayında programa katılan kadına içi para dolu bir kutu verdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sabriye Toksal için izleyicilerden gelen para yardımı, yayın sırasında Müge Anlı tarafından Toksal'a iletildi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T18:08+0300
2023-01-25T18:11+0300
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
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Sunucu Müge Anlı, canlı yayın sırasında bir süreliğine stüdyodan ayrıldıktan sonra yayına bir kutu parayla döndü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sabriye Toksal için izleyicilerden 110 bin TL para yardımının olduğu kutu Anlı tarafından Toksal'a verildi.Torunlarına bakmakta zorluk çektiği için programa katılan Sabriye Toksal yaşadıklarını canlı yayında anlatmıştı.İddiaya göre; çocuklarını babaanne Toksal'a bırakan anne başka biriyle evlendi. Çocukların babaları da başka biriyle evlenerek iki çocuk daha dünyaya getirdi. Ankara’da çorap satarak hayatını kazanmaya çalıştığını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlatan Toksal’a izleyicilerden destek geldi. İzleyicilerden gelen bir kutunun içindeki 110 bin TL parayı Anlı, Sabriye Toksal'a takdim etti.
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, para
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, para

Müge Anlı canlı yayında programa katılan kadına içi para dolu bir kutu verdi

18:08 25.01.2023 (güncellendi: 18:11 25.01.2023)
© Fotoğraf : ATVMüge Anlı canlı yayına bir kutu para ile döndü
Müge Anlı canlı yayına bir kutu para ile döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Fotoğraf : ATV
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sabriye Toksal için izleyicilerden gelen para yardımı, yayın sırasında Müge Anlı tarafından Toksal'a iletildi.
Sunucu Müge Anlı, canlı yayın sırasında bir süreliğine stüdyodan ayrıldıktan sonra yayına bir kutu parayla döndü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sabriye Toksal için izleyicilerden 110 bin TL para yardımının olduğu kutu Anlı tarafından Toksal'a verildi.
Torunlarına bakmakta zorluk çektiği için programa katılan Sabriye Toksal yaşadıklarını canlı yayında anlatmıştı.
İddiaya göre; çocuklarını babaanne Toksal'a bırakan anne başka biriyle evlendi. Çocukların babaları da başka biriyle evlenerek iki çocuk daha dünyaya getirdi. Ankara’da çorap satarak hayatını kazanmaya çalıştığını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlatan Toksal’a izleyicilerden destek geldi. İzleyicilerden gelen bir kutunun içindeki 110 bin TL parayı Anlı, Sabriye Toksal'a takdim etti.
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