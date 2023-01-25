MSB: FETÖ mensupları Yunanistan sınırında yakalandı

"Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."