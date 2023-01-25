https://sputniknews.com.tr/20230125/msb-duyurdu-feto-mensuplari-yunanistan-sinirinda-yakalandi-1066174412.html
MSB: FETÖ mensupları Yunanistan sınırında yakalandı
MSB: FETÖ mensupları Yunanistan sınırında yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasadışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 8 zanlının yakalandığını ve zanlılardan... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T18:27+0300
2023-01-25T18:27+0300
2023-01-25T18:54+0300
fetö
milli savunma bakanlığı (msb)
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yunanistan
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ mensubu zanlının yakalandığını duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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fetö, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan
fetö, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan
MSB: FETÖ mensupları Yunanistan sınırında yakalandı
18:27 25.01.2023 (güncellendi: 18:54 25.01.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasadışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 8 zanlının yakalandığını ve zanlılardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ mensubu zanlının yakalandığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."