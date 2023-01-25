https://sputniknews.com.tr/20230125/motorine-zam-bekleniyor-1066144843.html
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Gece yarısı itibarıyla, motorinde 83 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T09:30+0300
2023-01-25T09:30+0300
2023-01-25T09:30+0300
ekonomi
benzin
motorin
otomobil
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Gece yarısı itibarıyla, benzine gelen 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.19 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.71 TL'den satılıyor.Gece yarısından itibaren ise motorinde 83 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20230124/benzinde-zam-bekleniyor-1066102347.html
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benzin, motorin, otomobil
benzin, motorin, otomobil
Motorine zam bekleniyor
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Gece yarısı itibarıyla, motorinde 83 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Gece yarısı itibarıyla, benzine gelen 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.19 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.71 TL'den satılıyor.
Gece yarısından itibaren ise motorinde 83 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.