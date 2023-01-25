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https://sputniknews.com.tr/20230125/meteorolojiden-karla-karisik-yagmur-uyarisi-balkanlar-uzerinden-soguk-hava-dalgasi-geliyor-1066142179.html
Meteoroloji'den 'karla karışık yağmur' uyarısı: Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor
Meteoroloji'den 'karla karışık yağmur' uyarısı: Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor
Meteoroloji 25 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının gelmesi beklenirken, yurdun çoğunu etkisi altına alacak olan kar... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T06:44+0300
2023-01-25T06:44+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar yağışı
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DENİZLİ 6°C, 16°CAz bulutluİZMİR 7°C, 15°CAz bulutluMANİSA 4°C, 13°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 2°C, 16°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 7°C, 15°CAz bulutluANTALYA 11°C, 19°CAz bulutluHATAY 6°C, 15°CAz bulutluMERSİN 11°C, 19°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA -2°C, 9°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI -5°C, 7°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 0°C, 6°CParçalı ve az bulutluKONYA 0°C, 10°CAz bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU -1°C, 7°CParçalı bulutluDÜZCE 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 1°C, 6°CParçalı bulutluSAMSUN 7°C, 10°CÖğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıTOKAT -1°C, 6°CParçalı bulutluTRABZON 8°C, 10°CÖğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM -11°C, 0°CParçalı ve az bulutluKARS -14°C, -1°CParçalı ve az bulutluMALATYA 0°C, 4°CAz bulutluVAN -8°C, 2°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -2°C, 12°CAz bulutluGAZİANTEP 1°C, 12°CAz bulutluSİİRT 3°C, 11°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 5°C, 14°CAz bulutlu
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar yağışı, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar yağışı, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 'karla karışık yağmur' uyarısı: Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor

06:44 25.01.2023
© İHAİstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi
İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© İHA
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Meteoroloji 25 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının gelmesi beklenirken, yurdun çoğunu etkisi altına alacak olan kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur şeklinde geliyor. İstanbul için ise önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 6°C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Az bulutlu
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 16°C
Az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 15°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 19°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 6°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 10°C
Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT -1°C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 10°C
Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -14°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 4°C
Az bulutlu
VAN -8°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Az bulutlu
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