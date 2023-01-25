Meteoroloji'den 'karla karışık yağmur' uyarısı: Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor
© İHAİstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi
© İHA
Meteoroloji 25 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının gelmesi beklenirken, yurdun çoğunu etkisi altına alacak olan kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur şeklinde geliyor. İstanbul için ise önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 6°C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Az bulutlu
Az bulutlu
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 15°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu
Az bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 19°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 10°C
Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT -1°C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 10°C
Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS -14°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 4°C
Az bulutlu
Az bulutlu
VAN -8°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 12°C
Az bulutlu
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 12°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Az bulutlu
Az bulutlu