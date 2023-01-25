https://sputniknews.com.tr/20230125/medvedev-kievin-almanyadan-denizalti-talebini-tiye-aldi-1066184833.html

Medvedev, Kiev'in Almanya’dan denizaltı talebini ti’ye aldı

Medvedev, Kiev'in Almanya’dan denizaltı talebini ti’ye aldı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'nın yakında denize erişimini tamamen kaybedeceğini söyledi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T20:42+0300

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ukrayna krizi

almanya

rusya

ukrayna

dmitriy medvedev

denizaltı

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın yakında denize erişim imkanlarını tamamen kaybedeceğini bu nedenle Kiev’in denizaltı alma fikrinin kulağa tuhaf geldiğini belirterek "Özellikle de Kiev rejiminin yakında hiç denizi olmayacağı göz önüne alındığında" dedi.Olayların bu şekilde gelişmesi durumunda Ukraynalıların Dinyeper nehrinin tam ortasında bir teknede oturarak, The Beatles'ın ‘Hepimiz sarı bir denizaltıda yaşıyoruz’ şarkısını öğrenmek zorunda kalacaklarını kaydeden Medvedev, “Denizaltı görünüşe göre sarı-mavi olacak” diye ekledi.Ukrayna tarafının uçak talebinin daha makul göründüğünü vurgulayan Medvedev, “Gerçi neredeyse hiç normal pist kalmadı ve Ukrayna semaları da tarafımızdan kapatıldı” ifadelerini kullandı.Daha önce Alman Der Spiegel dergisi, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik’in Almanya'dan savaş uçakları, savaş gemileri ve denizaltılar tedarik etmesini talep ettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230125/scholz-ukraynaya-tank-tederikinin-ne-kadara-mal-olacagini-bilmiyorum-1066176514.html

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