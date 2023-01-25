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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/medvedev-kievin-almanyadan-denizalti-talebini-tiye-aldi-1066184833.html
Medvedev, Kiev'in Almanya’dan denizaltı talebini ti’ye aldı
Medvedev, Kiev'in Almanya’dan denizaltı talebini ti’ye aldı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'nın yakında denize erişimini tamamen kaybedeceğini söyledi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T20:42+0300
2023-01-25T20:43+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
denizaltı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın yakında denize erişim imkanlarını tamamen kaybedeceğini bu nedenle Kiev’in denizaltı alma fikrinin kulağa tuhaf geldiğini belirterek "Özellikle de Kiev rejiminin yakında hiç denizi olmayacağı göz önüne alındığında" dedi.Olayların bu şekilde gelişmesi durumunda Ukraynalıların Dinyeper nehrinin tam ortasında bir teknede oturarak, The Beatles'ın ‘Hepimiz sarı bir denizaltıda yaşıyoruz’ şarkısını öğrenmek zorunda kalacaklarını kaydeden Medvedev, “Denizaltı görünüşe göre sarı-mavi olacak” diye ekledi.Ukrayna tarafının uçak talebinin daha makul göründüğünü vurgulayan Medvedev, “Gerçi neredeyse hiç normal pist kalmadı ve Ukrayna semaları da tarafımızdan kapatıldı” ifadelerini kullandı.Daha önce Alman Der Spiegel dergisi, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik’in Almanya'dan savaş uçakları, savaş gemileri ve denizaltılar tedarik etmesini talep ettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/scholz-ukraynaya-tank-tederikinin-ne-kadara-mal-olacagini-bilmiyorum-1066176514.html
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almanya, rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, denizaltı
almanya, rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, denizaltı

Medvedev, Kiev'in Almanya’dan denizaltı talebini ti’ye aldı

20:42 25.01.2023 (güncellendi: 20:43 25.01.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinRussia Medvedev
Russia Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'nın yakında denize erişimini tamamen kaybedeceğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın yakında denize erişim imkanlarını tamamen kaybedeceğini bu nedenle Kiev’in denizaltı alma fikrinin kulağa tuhaf geldiğini belirterek "Özellikle de Kiev rejiminin yakında hiç denizi olmayacağı göz önüne alındığında" dedi.
Olayların bu şekilde gelişmesi durumunda Ukraynalıların Dinyeper nehrinin tam ortasında bir teknede oturarak, The Beatles'ın ‘Hepimiz sarı bir denizaltıda yaşıyoruz’ şarkısını öğrenmek zorunda kalacaklarını kaydeden Medvedev, “Denizaltı görünüşe göre sarı-mavi olacak” diye ekledi.
Ukrayna tarafının uçak talebinin daha makul göründüğünü vurgulayan Medvedev, “Gerçi neredeyse hiç normal pist kalmadı ve Ukrayna semaları da tarafımızdan kapatıldı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Alman Der Spiegel dergisi, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik’in Almanya'dan savaş uçakları, savaş gemileri ve denizaltılar tedarik etmesini talep ettiğini duyurmuştu.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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