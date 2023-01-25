https://sputniknews.com.tr/20230125/mahkeme-en-az-5-hasta-bakma-zorunluluguna-itiraz-eden-profesoru-haksiz-buldu-1066185777.html

Mahkeme, en az 5 hasta bakma zorunluluğuna itiraz eden profesörü haksız buldu

Mahkeme, en az 5 hasta bakma zorunluluğuna itiraz eden profesörü haksız buldu

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi'nde öğretim üyelerine, eğitim görevleri dışında günlük en az 5 hasta kabul etme... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T21:33+0300

2023-01-25T21:33+0300

2023-01-25T21:33+0300

mahkeme

türkiye

dokuz eylül üniversitesi

tıp fakültesi

hasta

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DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, geçen yıl 28 Ocak'ta tüm öğretim üyelerine mesailerine ilave olarak en az 5 hasta bakma zorunluluğu getirdi.Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cenk Ecevit, kararın hukuka uygun olmadığını belirterek, mahkemeye başvurdu.İtirazı değerlendiren İzmir 5. İdare Mahkemesi, "2547 sayılı yasada öğretim üyelerinin görevleri arasında yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmenin sayıldığı, davacının yaptığı görev dikkate alındığında poliklinik hastası bakmanın uygulamalı çalışma kapsamında olduğu ve davacıya verilebilecek görevlerden olduğu" kanaatine varıldığını bildirdi.Mahkeme kararında, ilgili işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun tesis edildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, davayı reddetti.

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