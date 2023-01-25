https://sputniknews.com.tr/20230125/lubnandaki-liman-patlamasinda-tum-tutuklularin-serbest-birakilmasina-karar-verildi-1066185804.html

Lübnan'daki liman patlamasında tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verildi

Lübnan'daki liman patlamasında tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verildi

Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar hakkında da dosyadan... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T21:31+0300

2023-01-25T21:31+0300

2023-01-25T21:31+0300

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Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'ndaki patlama kapsamında tutuklu yargılananların serbest bırakılmasına karar verdi.Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat'ın, 'istinasız bir şekilde' liman patlamasında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verdiği kaydedildi.Serbest bırakılanların bundan sonra tutuksuz yargılanacağına işaret edilen haberde, Uvaydat'ın, söz konusu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdiği belirtildi.Patlamayı soruşturan Yargıç Tarık Bitar'ın dosyadan el çektirildiği ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek tüm yetkilerinin alındığı bilgisi paylaşıldı.Haberde ayrıca, sanıkların yeniden tutuklanmaları veya ifadeye çağrılmalarının da artık Yüksek Yargı Şurası'nın yetkisinde olduğu vurgulandı.Soruşturma Yargıcı karara itiraz ettiPatlamayı soruşturan Yargıç Tarık Bitar ise, resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, hakkında iddianame hazırlanana kadar dosyayı inceleyerek görevine devam edeceğini ifade etti.Yürüttüğü soruşturma kapsamında Uvaydat'ın isminin de hazırlanan iddianameye dahil edildiğini hatırlatan Bitar, "(Uvaydat) Bu dosya hakkında herhangi bir karar alamaz" dedi.Yargıç Bitar, Uvaydat tarafından alınan tutukluların serbest bırakılması kararının yasal olmadığını ve uygulanmaması gerektiğini kaydetti.Beyrut Limanı'ndaki patlamaBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230123/yargic-ara-vermek-zorunda-kalmisti-beyrut-limani-patlamasi-sorusturmasi-yeniden-baslatildi-1066082689.html

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