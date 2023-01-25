Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230125/lubnandaki-liman-patlamasinda-tum-tutuklularin-serbest-birakilmasina-karar-verildi-1066185804.html
Lübnan'daki liman patlamasında tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verildi
Lübnan'daki liman patlamasında tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verildi
Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar hakkında da dosyadan... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T21:31+0300
2023-01-25T21:31+0300
dünya
patlama
lübnan
beyrut
serbest bırakma
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059486321_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_43b21b56f42cbcc736681da1bce5b4ab.jpg
Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'ndaki patlama kapsamında tutuklu yargılananların serbest bırakılmasına karar verdi.Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat'ın, 'istinasız bir şekilde' liman patlamasında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verdiği kaydedildi.Serbest bırakılanların bundan sonra tutuksuz yargılanacağına işaret edilen haberde, Uvaydat'ın, söz konusu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdiği belirtildi.Patlamayı soruşturan Yargıç Tarık Bitar'ın dosyadan el çektirildiği ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek tüm yetkilerinin alındığı bilgisi paylaşıldı.Haberde ayrıca, sanıkların yeniden tutuklanmaları veya ifadeye çağrılmalarının da artık Yüksek Yargı Şurası'nın yetkisinde olduğu vurgulandı.Soruşturma Yargıcı karara itiraz ettiPatlamayı soruşturan Yargıç Tarık Bitar ise, resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, hakkında iddianame hazırlanana kadar dosyayı inceleyerek görevine devam edeceğini ifade etti.Yürüttüğü soruşturma kapsamında Uvaydat'ın isminin de hazırlanan iddianameye dahil edildiğini hatırlatan Bitar, "(Uvaydat) Bu dosya hakkında herhangi bir karar alamaz" dedi.Yargıç Bitar, Uvaydat tarafından alınan tutukluların serbest bırakılması kararının yasal olmadığını ve uygulanmaması gerektiğini kaydetti.Beyrut Limanı'ndaki patlamaBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/yargic-ara-vermek-zorunda-kalmisti-beyrut-limani-patlamasi-sorusturmasi-yeniden-baslatildi-1066082689.html
lübnan
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059486321_90:0:738:486_1920x0_80_0_0_296a294e45c8613e08a49bfe50ab5829.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
patlama, lübnan, beyrut, serbest bırakma, tutuklama
patlama, lübnan, beyrut, serbest bırakma, tutuklama

Lübnan'daki liman patlamasında tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verildi

21:31 25.01.2023
© AABeyrut Limanı Patlaması
Beyrut Limanı Patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar hakkında da dosyadan el çektirme kararı aldı.
Lübnan Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'ndaki patlama kapsamında tutuklu yargılananların serbest bırakılmasına karar verdi.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat'ın, 'istinasız bir şekilde' liman patlamasında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verdiği kaydedildi.
Serbest bırakılanların bundan sonra tutuksuz yargılanacağına işaret edilen haberde, Uvaydat'ın, söz konusu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdiği belirtildi.
Patlamayı soruşturan Yargıç Tarık Bitar'ın dosyadan el çektirildiği ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek tüm yetkilerinin alındığı bilgisi paylaşıldı.
Haberde ayrıca, sanıkların yeniden tutuklanmaları veya ifadeye çağrılmalarının da artık Yüksek Yargı Şurası'nın yetkisinde olduğu vurgulandı.

Soruşturma Yargıcı karara itiraz etti

Patlamayı soruşturan Yargıç Tarık Bitar ise, resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, hakkında iddianame hazırlanana kadar dosyayı inceleyerek görevine devam edeceğini ifade etti.
Yürüttüğü soruşturma kapsamında Uvaydat'ın isminin de hazırlanan iddianameye dahil edildiğini hatırlatan Bitar, "(Uvaydat) Bu dosya hakkında herhangi bir karar alamaz" dedi.
Yargıç Bitar, Uvaydat tarafından alınan tutukluların serbest bırakılması kararının yasal olmadığını ve uygulanmaması gerektiğini kaydetti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 2 yıl önce meydana gelen büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu, yaklaşık bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
DÜNYA
Yargıç ara vermek zorunda kalmıştı: Beyrut Limanı patlaması soruşturması yeniden başlatıldı
23 Ocak, 19:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала