https://sputniknews.com.tr/20230125/londra-oyuncak-fuari-basladi-1066158173.html

Londra Oyuncak Fuarı başladı

Londra Oyuncak Fuarı başladı

Oyuncak sektörünün önde gelen üreticileri, 2023 yılında dünya pazarına sunulacak ürünleri Londra Oyuncak Fuarı'nda görücüye çıkardı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

londra

ingiltere

oyuncak

fuar

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İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Olympia London sergi merkezinde '2023 Londra Oyuncak Fuarı' kapılarını açtı. Dünya genelinden 260'tan fazla üretici ve oyuncak tasarımcısının katıldığı fuarda yaklaşık 5 bin oyuncak, stantlarda yerini aldı. Sektöre yeni girenlerden en büyük oyuncak şirketlerine kadar yüzlerce katılımcı, oyuncak bebekler, peluş oyuncaklar, oyuncak arabalar, ahşap ve son model teknolojik oyuncaklar olmak üzere 2023 yılında dünya pazarına sunulacak ürünlerini görücüye çıkardı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği çizgi kahramanların oyuncakları ile dinozorlarla birlikle renkli görüntülere sahne olan fuar, Perşembe günü yerel saatle 17.30'a kadar açık olacak.

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londra, ingiltere, oyuncak, fuar