https://sputniknews.com.tr/20230125/kosu-mesafelerinde-zirveye-fatih-karagumruk-damgasi-1066214086.html

Koşu mesafelerinde zirveye Fatih Karagümrük Damgası

Koşu mesafelerinde zirveye Fatih Karagümrük Damgası

Spor Toto Süper Lig’de yaklaşan 21. Hafta maçları öncesi takımlar ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye çalışıyor. Transfer iddialarında öne çıkan... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T14:36+0300

2023-01-25T14:36+0300

2023-01-26T14:37+0300

veri maç

radyo

futbol

süper lig

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

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Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol dünyasında öne çıkan gelişmeler sayısal verilerle değerlendirildi.Spor Toto Süper Lig’de yaklaşan 21. Hafta maçları öncesi takımlar ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye çalışıyor. Adana Demirspor’dan Samet Akaydın’ı renklerine bağlayarak defans hattını güçlendirme yoluna giden Fenerbahçe, bu bölgeye bir isim daha kazandırmak istiyor. İtalya Serie B liginde bir süredir Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile anlaşmaya varıldığına dair çıkan haberler heyecan yarattı. Bu sezon Parma formasıyla 19 maça çıkan sol bek, takımı adına 1 gol kaydetti. Hollandalı futbolcu toplamda 1526 dakika süre aldığı maçlarda yüzde 79’luk isabetle takım arkadaşlarına 522 paslık katkı yaptı. Ayrıca top çalma girişimlerinin yüzde 70’inde başarıyla çıkan 21 yaşındaki oyuncu, başarılı çalım istatistiğinde yüzde 52’lik veri elde etti.Teknik direktör Şenol Güneş ile önemli bir çıkış yakalayan Beşiktaş’ta Salih Uçan’ın performansı göz dolduruyor. Güneş’in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 10 maçın 7’sinde ilk 11’de görev alan orta saha, 2 maçta ise oyuna sonradan girdi. 29 yaşındaki furtbolcu son olarak Yukatel Kayserispor müsabakasında 39 defansif aksiyonun içerisinde yer alarak bu alanda savunma yönlü orta sahalar arasında haftanın ilk sırasında yer aldı. Hiç top kaybı yapmayan Salih Uçan, takımı adına 6 top kazanmayı başardı.Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında taraftarı önünde konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerken iki kulvarda galibiyet serisini sürdürdü. Okan Buruk’un öğrencileri resmi karşılaşmalarda 12 maçlık bir seri yakalarken, Süper Lig’de ise 9’da 9 ile yoluna doludizgin devam ediyor. Seri öncesi 1,2 gol ortalaması tutturan Cimbom, ligde yeşil sahada yer aldığı son 9 maç dikkate alındığında ortalamasını 2,89’a yükseltti. Gol beklentisinde 2.32’den 2.67’ye varan bir çıkış yakalayan Sarı Kırmızılılar isabetli şut istatistiğini ise 6.7’den 8.33’e çıkartma başarısına imza attı.Süper Lig’de 20. Haftanın en çok mesafe kateden oyuncu ve takımlarına programda yer ayrıldı. Buna göre, geride bıraktığımız haftada VavaCars Fatih Karagümrük’ten iki oyuncu zirvenin ilk iki sırasına konumlandılar. Matteo Ricci 13,99 km, Otabek Shukurov 13,24 km mesafe aldılar. Medipol Başakşehir’den Mahmut Tekdemir de 13,24 km koşarak Shukurov ile bu alanda aynı başarıyı gösteren isim oldu. Takımlar bazında ise Medipol Başakşehir 133.2 km ile zirvenin sahibi. İlk üç sırayı Istanbul takımlarının oluşturduğu listede 131 km ile Fenerbahçe ikinci, 129,7 km ile HangiKredi Ümraniyespor üçüncü oldu.

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radyo, futbol, süper lig, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş