https://sputniknews.com.tr/20230125/kobra-murat-cumhurbaskanimiz-kobram-diyor-bana-1066148212.html
Kobra Murat: Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana
Kobra Murat: Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana
“Kobra Murat” olarak bilinen Murat Divandiler, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Divandiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T11:32+0300
2023-01-25T11:32+0300
2023-01-25T11:36+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
kobra
haberler
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"Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" ifadesini kullanan Murat Divandiler, "Çok seviyor beni, ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. Hatta benim mahallemde gezip yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.Şarkıcı Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.
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recep tayyip erdoğan, kobra, haberler
recep tayyip erdoğan, kobra, haberler
Kobra Murat: Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana
11:32 25.01.2023 (güncellendi: 11:36 25.01.2023) Abone ol
“Kobra Murat” olarak bilinen Murat Divandiler, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Divandiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Kobram" dediğini ifade etti.
"Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" ifadesini kullanan Murat Divandiler, "Çok seviyor beni, ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. Hatta benim mahallemde gezip yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.
Şarkıcı Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.