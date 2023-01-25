https://sputniknews.com.tr/20230125/kobra-murat-cumhurbaskanimiz-kobram-diyor-bana-1066148212.html

Kobra Murat: Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana

Kobra Murat: Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana

“Kobra Murat” olarak bilinen Murat Divandiler, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Divandiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T11:32+0300

2023-01-25T11:32+0300

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yaşam

recep tayyip erdoğan

kobra

haberler

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"Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" ifadesini kullanan Murat Divandiler, "Çok seviyor beni, ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. Hatta benim mahallemde gezip yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.Şarkıcı Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.

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2023

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recep tayyip erdoğan, kobra, haberler