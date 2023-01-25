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https://sputniknews.com.tr/20230125/kiyamet-gunu-saati-guncellendi-dunya-90-saniyeyle-kendi-kendini-yok-etmeye-hic-olmadigi-kadar-yakin-1066153370.html
Kıyamet günü saati güncellendi: Dünya 90 saniyeyle kendi kendini yok etmeye hiç olmadığı kadar yakın
Kıyamet günü saati güncellendi: Dünya 90 saniyeyle kendi kendini yok etmeye hiç olmadığı kadar yakın
ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra sonra bilim insanları tarafından hesaplanmaya başlayan sembolik 'Kıyamet Günü Saati'... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T12:29+0300
2023-01-25T13:26+0300
dünya
kıyamet
kıyamet saati
kıyamet günü
2023
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ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik 'Kıyamet günü' saati her yıl yeniden hesaplanıyor.Bulletin of the Atomic Scientists tarafından açıklanan hesaplama sonuçlarına göre, sembolik saat, gece yarısına yani kıyamete 90 saniye kalaya getirildi.Bu yıl hesaplanan 90 saniye, 76 yıldır hesaplanan ve insanlığın kendi kendini yok etmesine 'en yakın olduğu' süre.Bilim insanları, kıyamet günü saatinin hesaplamaları sırasında 2023 yılı için Rusya-Ukrayna çatışması, nükleer silahların yaygınlaşması, etkileri artarak devam eden iklim krizini göz önüne aldıklarını ifade etti. 2020'den bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 100 saniye kalmıştı ve 2021 ile 2022 yıllarında da değişmemişti. 1947 yılından bu yana kurulan saat, 8 kez geri, 16 defa da ileri doğru gitti. 'Kıyamet Günü Saati'nin yıllar içindeki değişimi ise şöyle oldu:
https://sputniknews.com.tr/20220120/kiyamet-gunu-saati-yeniden-hesaplandi-yok-olmaya-100-saniye-kaldi-1052949795.html
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kıyamet, kıyamet saati, kıyamet günü, 2023
kıyamet, kıyamet saati, kıyamet günü, 2023

Kıyamet günü saati güncellendi: Dünya 90 saniyeyle kendi kendini yok etmeye hiç olmadığı kadar yakın

12:29 25.01.2023 (güncellendi: 13:26 25.01.2023)
© AP Photo / Patrick SemanskyDoomsday Clock
Doomsday Clock - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra sonra bilim insanları tarafından hesaplanmaya başlayan sembolik 'Kıyamet Günü Saati' güncellendi. Buna göre 2023 yılında insanlık, 90 saniyle kendi kendini yok etmeye en yakın noktada.
ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik 'Kıyamet günü' saati her yıl yeniden hesaplanıyor.

Bulletin of the Atomic Scientists tarafından açıklanan hesaplama sonuçlarına göre, sembolik saat, gece yarısına yani kıyamete 90 saniye kalaya getirildi.

Bu yıl hesaplanan 90 saniye, 76 yıldır hesaplanan ve insanlığın kendi kendini yok etmesine 'en yakın olduğu' süre.

Bilim insanları, kıyamet günü saatinin hesaplamaları sırasında 2023 yılı için Rusya-Ukrayna çatışması, nükleer silahların yaygınlaşması, etkileri artarak devam eden iklim krizini göz önüne aldıklarını ifade etti.

2020'den bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 100 saniye kalmıştı ve 2021 ile 2022 yıllarında da değişmemişti.
Atom Bilimcileri Bülteni'nin 1947'de kurduğu 'Kıyamet Saati' (Doomsday Clock), koronavirüs pandemisi döneminde geçen yıl ilerlediği geceyarısına 100 saniye kaladan bu yıl da geriye gidemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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1947 yılından bu yana kurulan saat, 8 kez geri, 16 defa da ileri doğru gitti.

'Kıyamet Günü Saati'nin yıllar içindeki değişimi ise şöyle oldu:



1947 - 48: 7 dakika
1949 - 52: 3 dakika
1953 - 59: 2 dakika
1960 - 62: 7 dakika
1963 - 67: 12 dakika
1968: 7 dakika
1969 - 71: 10 dakika
1972 - 73: 12dakika
1974 - 79: 9 dakika
1980: 7 dakika
1981 - 83: 4 dakika
1984 - 87: 3 dakika
1988 - 89: 6 dakika
1990: 10 dakika
1991 - 94: 17 dakika
1995 - 97: 14 dakika
1998 - 2001: 9 dakika
2002 - 06: 7 dakika
2007 - 09: 5 dakika
2010 - 11: 6 dakika
2012 - 14: 5 dakika
2015 - 16: 3dakika
2017 - 2.5 dakika
2018 - 2 dakika
2019 - 2 dakika
2020 - 100 saniye
2021 - 100 saniye
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