Kıyamet günü saati güncellendi: Dünya 90 saniyeyle kendi kendini yok etmeye hiç olmadığı kadar yakın

Kıyamet günü saati güncellendi: Dünya 90 saniyeyle kendi kendini yok etmeye hiç olmadığı kadar yakın

ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra sonra bilim insanları tarafından hesaplanmaya başlayan sembolik 'Kıyamet Günü Saati'... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik 'Kıyamet günü' saati her yıl yeniden hesaplanıyor.Bulletin of the Atomic Scientists tarafından açıklanan hesaplama sonuçlarına göre, sembolik saat, gece yarısına yani kıyamete 90 saniye kalaya getirildi.Bu yıl hesaplanan 90 saniye, 76 yıldır hesaplanan ve insanlığın kendi kendini yok etmesine 'en yakın olduğu' süre.Bilim insanları, kıyamet günü saatinin hesaplamaları sırasında 2023 yılı için Rusya-Ukrayna çatışması, nükleer silahların yaygınlaşması, etkileri artarak devam eden iklim krizini göz önüne aldıklarını ifade etti. 2020'den bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 100 saniye kalmıştı ve 2021 ile 2022 yıllarında da değişmemişti. 1947 yılından bu yana kurulan saat, 8 kez geri, 16 defa da ileri doğru gitti. 'Kıyamet Günü Saati'nin yıllar içindeki değişimi ise şöyle oldu:

