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https://sputniknews.com.tr/20230125/kirgizistanda-cocuklara-cinsel-saldiriya-hadim-ongoren-yasa-teklifi-kabul-edildi-1066151390.html
Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya hadım öngören yasa teklifi kabul edildi
Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya hadım öngören yasa teklifi kabul edildi
Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya 'hadım edilme' cezası öngören yasa teklifi kabul edildi. Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T12:12+0300
2023-01-25T12:13+0300
dünya
kırgızistan
çocuk
cinsel istismar
hadım
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Kırgızistan Meclisi'nde, çocuklara ve reşit olmayanlara yönelik cinsel saldırı suçunu işleyen kişinin hadım edilmesini öngören yasa teklifi kabul edildi. Meclis Anayasa Mevzuatı, Devlet Yapısı, Adli ve Hukuki Konular ile Meclisin İç Tüzüğü Komitesi'nde, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza İnfaz Yasası'nda değişikliği öngören çocuklara ve reşit olmayanlara yönelik 'cinsel saldırı' cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifi görüşüldü. Milletvekili Ulan Bakasov'un hazırlayıp sunduğu yasa teklifi, söz konusu meclis komitesinde kabul edildi. Bakasov, ülkenin yargı sisteminde cezaları hafifletme eğilimi olduğuna işaret ederek yasa teklifinin çocuk ve reşit olmayanlara cinsel istismarın önlenmesi için verilen cezaların ağırlaştırılmasını öngördüğünü dile getirdi. Çocuk ve reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar (tecavüz) suçundan mahkum olan hükümlülere verilen cezanın 20 yıla çıkarılmasını veya müebbet hapis cezasının uygulanmasını öneren Bakasov, psikiyatrilerin kontrolünde, pedofiliye eğilimli olması durumunda mahkumu salıvermeden 6 ay önce hadım edilmesini teklif etmişti. Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından onaylanması halinde yasalaşacak.
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kırgızistan, çocuk, cinsel istismar, hadım
kırgızistan, çocuk, cinsel istismar, hadım

Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya hadım öngören yasa teklifi kabul edildi

12:12 25.01.2023 (güncellendi: 12:13 25.01.2023)
© serra akcan / csgorselarsiv.org Adalet
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© serra akcan / csgorselarsiv.org
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Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya 'hadım edilme' cezası öngören yasa teklifi kabul edildi. Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından onaylanması halinde yasalaşacak
Kırgızistan Meclisi'nde, çocuklara ve reşit olmayanlara yönelik cinsel saldırı suçunu işleyen kişinin hadım edilmesini öngören yasa teklifi kabul edildi.
Meclis Anayasa Mevzuatı, Devlet Yapısı, Adli ve Hukuki Konular ile Meclisin İç Tüzüğü Komitesi'nde, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza İnfaz Yasası'nda değişikliği öngören çocuklara ve reşit olmayanlara yönelik 'cinsel saldırı' cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifi görüşüldü.
Milletvekili Ulan Bakasov'un hazırlayıp sunduğu yasa teklifi, söz konusu meclis komitesinde kabul edildi. Bakasov, ülkenin yargı sisteminde cezaları hafifletme eğilimi olduğuna işaret ederek yasa teklifinin çocuk ve reşit olmayanlara cinsel istismarın önlenmesi için verilen cezaların ağırlaştırılmasını öngördüğünü dile getirdi.
Çocuk ve reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar (tecavüz) suçundan mahkum olan hükümlülere verilen cezanın 20 yıla çıkarılmasını veya müebbet hapis cezasının uygulanmasını öneren Bakasov, psikiyatrilerin kontrolünde, pedofiliye eğilimli olması durumunda mahkumu salıvermeden 6 ay önce hadım edilmesini teklif etmişti.
Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından onaylanması halinde yasalaşacak.
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