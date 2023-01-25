K. Kore'nin başkenti Pyongyang'da artan 'solunum yolu hastalıkları'na karşı 5 günlük kapanma kararı
10:16 25.01.2023 (güncellendi: 10:17 25.01.2023)
© AFP 2023 / KIM WON JINKuzey Kore
© AFP 2023 / KIM WON JIN
Kuzey Kore’de yayımlanan yeni bir rapora göre başkent Pyongyang’da görülen ‘solunum yolu hastalığı’ nedeniyle beş günlük kapanma kararı alındı. Bu, Kuzey Kore'nin geçen ağustos ayında Kovid-19’a karşı ilan ettiği ‘zaferi’nden sonra ilk kapanma kararı.
Güney Kore'nin başkenti Seul merkezli NK News'in Kuzey Kore hükümet duyurusuna dayandırdığı haberine göre, başkent Pyongyang'da yaşayanlara Çarşamba'dan Pazar gününe kadar evlerinde kalmaları emredildi. Bununla birlikte kentte yaşayanlara gün içinde birkaç defa ateşlerini ölçmeleri gerektiği de söylendi.
Habere göre yayımlanan duyuruda Kovid-19'dan bahsedilmiyor ancak başkentte yayılan soğuk algınlığına yakalanan hastaların çoğaldığı ve hastaların yayıldığı belirtiliyor.
Ülkedeki diğer kentlerde de kapanma kararı alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.
Uzmanlar, Kuzey Kore'nin muhtemelen yeniden Kovid-19'un yaygınlaşmasıyla mücadele ettiğini aktarıyor.
Asan Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden Go Myong-hyun AFP'ye verdiği görüşte, "Kovid-19 virüsü sadece Kuzey Kore'de değil, tüm dünyada sıcaklığa bağlı olarak kayboluyor ve yeniden ortaya çıkıyor" dedi.
Kore yarımadası şu anda hava tahmin raporlarına göre Sibirya soğuğu etkisinin altında ve Pyongyang'da sıcaklıkların -22 dereceye kadar düştüğü görülüyor.
Habere göre yayımlanan duyuruda Kovid-19'dan bahsedilmiyor ancak başkentte yayılan soğuk algınlığına yakalanan hastaların çoğaldığı ve hastaların yayıldığı belirtiliyor.
Ülkedeki diğer kentlerde de kapanma kararı alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.
Uzmanlar, Kuzey Kore'nin muhtemelen yeniden Kovid-19'un yaygınlaşmasıyla mücadele ettiğini aktarıyor.
Asan Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden Go Myong-hyun AFP'ye verdiği görüşte, "Kovid-19 virüsü sadece Kuzey Kore'de değil, tüm dünyada sıcaklığa bağlı olarak kayboluyor ve yeniden ortaya çıkıyor" dedi.
Kore yarımadası şu anda hava tahmin raporlarına göre Sibirya soğuğu etkisinin altında ve Pyongyang'da sıcaklıkların -22 dereceye kadar düştüğü görülüyor.
19 Mayıs 2022, 11:34
Go, "Kuzey Kore'nin virüse karşı kazandığı zaferi kutlaması için oldukça erkendi... sıcaklığın düşmesiyle birlikte Kovid-19 yeniden ortaya çıktı. Kuzey Kore bir noktaya kadar bu duruma hazırlık yapmış olmalı ancak görünüşe göre virüs, düşündüklerinden biraz daha erken ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana Kuzey Kore'de ilk kez 12 Mayıs 2022'de Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirilmişti.
İlk vakanın duyurulmasından sadece üç ay sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kovid-19'a karşı zaferi ağustos ayında ilan etti.
Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana Kuzey Kore'de ilk kez 12 Mayıs 2022'de Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirilmişti.
İlk vakanın duyurulmasından sadece üç ay sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kovid-19'a karşı zaferi ağustos ayında ilan etti.