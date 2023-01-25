https://sputniknews.com.tr/20230125/izmirde-taksi-tarifelerine-zam-indi-bindi-30-tl-oldu-1066167288.html

İzmir'de taksi tarifelerine zam: İndi-bindi 30 TL oldu

İzmir'de taksi tarifelerine zam: İndi-bindi 30 TL oldu

İzmir’de taksilerin fiyat tarifesinde yeni düzenlemeye gidilirken, taksimetre ayarlarını güncelletmek isteyen taksici esnafı uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T16:34+0300

2023-01-25T16:34+0300

2023-01-25T16:43+0300

taksi

izmir

ekonomi

zam

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İzmir’de taksilerin açılış, kilometre ve indi-bindi ücretleri güncellendi. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) onaylanan yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 6 TL’den 7 TL’ye, kilometre başına ücret 9’den 13TL’ye, indi-bindi ücreti ise 20 TL’den 30 TL’ye yükseldi.Taksimetre ayarlarını yeni tarife üzerinden güncelletmek isteyen taksici esnafı uzun kuyruklar oluştururken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık diğer illerin daha önce yaptığı tarife düzenlemesinin İzmir’de yeni yapıldığını söyledi. En son güncellemenin Mart 2022’de yapıldığını hatırlatan Anık, “Aradan 10 ay geçti. Girdilerin artmasıyla birlikte bu ayarlamayı yapmak durumunda kaldık. Esnafı ve vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde düzenlemeyi yaptık” dedi.Türkiye genelinde 150 bin aktif taksi bulunduğunu belirten Başkan Anık, "Bizler otomobil grubunda olduğumuz için sıfır araç alımında yüzde 45 ÖTV öderken diğer yolcu taşıyan gruplar yüzde 4-8 arası ÖTV ödüyor. Araçlarımızı değiştiremiyoruz. Daha önce bir sefere mahsus bu yapıldı. EYT’liler ve vergi barışı çıktı, taksici esnafının da unutulmamasını istiyorum” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221229/taksimetre-zammiyla-artan-plaka-fiyatlarina-tepki-eskiden-10-daire-alabiliyorduk-simdi-1-tane-1065164880.html

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