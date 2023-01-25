Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230125/isten-cikarilinca-santiyeyi-basti-mudurune-silah-cekti-1066147940.html
İşten çıkarılınca şantiyeyi bastı, müdürüne silah çekti
İşten çıkarılınca şantiyeyi bastı, müdürüne silah çekti
Antalya’da iki gün önce işten çıkarılan temizlik personeli, belediyenin temizlik şantiyesini silahla basınca ekipleri alarma geçirdi. Şube müdürüne silah çeken... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T11:22+0300
2023-01-25T11:22+0300
türkiye
antalya
temizlikçi
silahlı kavga
silahlı saldırgan
işten çıkarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066147504_0:93:2813:1675_1920x0_80_0_0_bb1596640f768216f56fce731a09fff7.jpg
Olay, sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Şantiyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce işten çıkarılan S.Ş. (38) iş yerine personel gibi girerek şube müdürünün yanına gitti. Burada Şube Müdürü M.E. ile tartışan şahıs, daha sonra yanında getirdiği silahı M.E.'ye doğrulttu. İddiaya göre silahı iki kez tutukluluk yaptı. Bunun üzerine diğer personel şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada personel Kasım Yılmaz, kafasına aldığı silah kabzası darbesi ile yaralandı.Yaşanan arbedenin ardından şahsın elinden silah alınarak etkisiz hale getirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel hareket polisleri de tedbir amaçlı olay yerine geldi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066147504_229:0:2584:1766_1920x0_80_0_0_f20bb404536b12679b99baf9fc8d5e74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, temizlikçi, silahlı kavga, silahlı saldırgan, işten çıkarma
antalya, temizlikçi, silahlı kavga, silahlı saldırgan, işten çıkarma

İşten çıkarılınca şantiyeyi bastı, müdürüne silah çekti

11:22 25.01.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİRAntalya’da iki gün önce işten çıkarılan temizlik personeli, belediyenin temizlik şantiyesini silahla basınca ekipleri alarma geçirdi. Şube müdürüne silah çeken şahıs, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi.
Antalya’da iki gün önce işten çıkarılan temizlik personeli, belediyenin temizlik şantiyesini silahla basınca ekipleri alarma geçirdi. Şube müdürüne silah çeken şahıs, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİR
Abone olTelegram
Antalya’da iki gün önce işten çıkarılan temizlik personeli, belediyenin temizlik şantiyesini silahla basınca ekipleri alarma geçirdi. Şube müdürüne silah çeken şahıs, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay, sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Şantiyesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce işten çıkarılan S.Ş. (38) iş yerine personel gibi girerek şube müdürünün yanına gitti. Burada Şube Müdürü M.E. ile tartışan şahıs, daha sonra yanında getirdiği silahı M.E.'ye doğrulttu. İddiaya göre silahı iki kez tutukluluk yaptı. Bunun üzerine diğer personel şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada personel Kasım Yılmaz, kafasına aldığı silah kabzası darbesi ile yaralandı.
Yaşanan arbedenin ardından şahsın elinden silah alınarak etkisiz hale getirildi.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel hareket polisleri de tedbir amaçlı olay yerine geldi.
Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала