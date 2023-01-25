https://sputniknews.com.tr/20230125/isten-cikarilinca-santiyeyi-basti-mudurune-silah-cekti-1066147940.html

İşten çıkarılınca şantiyeyi bastı, müdürüne silah çekti

İşten çıkarılınca şantiyeyi bastı, müdürüne silah çekti

Antalya’da iki gün önce işten çıkarılan temizlik personeli, belediyenin temizlik şantiyesini silahla basınca ekipleri alarma geçirdi. Şube müdürüne silah çeken... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T11:22+0300

2023-01-25T11:22+0300

2023-01-25T11:22+0300

türkiye

antalya

temizlikçi

silahlı kavga

silahlı saldırgan

işten çıkarma

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Olay, sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Şantiyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce işten çıkarılan S.Ş. (38) iş yerine personel gibi girerek şube müdürünün yanına gitti. Burada Şube Müdürü M.E. ile tartışan şahıs, daha sonra yanında getirdiği silahı M.E.'ye doğrulttu. İddiaya göre silahı iki kez tutukluluk yaptı. Bunun üzerine diğer personel şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada personel Kasım Yılmaz, kafasına aldığı silah kabzası darbesi ile yaralandı.Yaşanan arbedenin ardından şahsın elinden silah alınarak etkisiz hale getirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel hareket polisleri de tedbir amaçlı olay yerine geldi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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antalya, temizlikçi, silahlı kavga, silahlı saldırgan, işten çıkarma