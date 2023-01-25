Iraklılar döviz kurundaki artışı protesto etti
12:24 25.01.2023 (güncellendi: 12:25 25.01.2023)
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yerel para birimi dinarın ABD doları karşısında değer kaybetmesi protesto edildi.
Bağdat’ta Merkez Bankası binası yakınında toplanan protestocular, hükümete seslenerek dinarın değer kaybetmesinin durdurulmasını istedi. Iraklı protestocular, özellikle yumurta gibi temel gıda maddelerinin fiyatın düşürülmesi çağrısı yaptı.
Flocking from different governorates, #Iraqis gather in Al-Rashid street in central #Baghdad in front of Central #Bank of #Iraq in #protest against the currency deterioration.— SHAFAQ News (@Shafaqnews) January 25, 2023
protestors call PM @mohamedshia to take firm measures to contain the #crisis. pic.twitter.com/j0t5RqRh9f
Bağdat’taki gösteriye güneydeki kentlerden de katılım oldu.
Hundreds of #Iraqis protest in front of the Central Bank of #Iraq against the devaluation of the #Iraqi #dinar.— SHAFAQ News (@Shafaqnews) January 25, 2023
today, the US #dollar recorded 1606 dinars.#currency pic.twitter.com/26vB1GlPNH
Irak'ta yerel para biriminin ABD doları karşısındaki değer kaybı günlerdir devam ediyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 23 Ocak'ta Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhlif’i kendi isteği üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı getirmişti.
Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası döviz kurunda küçük bir düşüş olsa da kısa sürede kur yeniden yükselişe geçti.
Irak Merkez Bankası vatandaşa satışta döviz kurunu dolar başına 1470 Irak dinarı olarak belirlerken, karaborsa ve serbest piyasada 1 dolar 1590 ila 1620 dinardan işlem görüyor.