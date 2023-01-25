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https://sputniknews.com.tr/20230125/iraklilar-doviz-kurundaki-artisi-protesto-etti--1066152464.html
Iraklılar döviz kurundaki artışı protesto etti
Iraklılar döviz kurundaki artışı protesto etti
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yerel para birimi dinarın ABD doları karşısında değer kaybetmesi protesto edildi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T12:24+0300
2023-01-25T12:25+0300
ekonomi
irak
dolar
protesto
merkez bankası
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Bağdat’ta Merkez Bankası binası yakınında toplanan protestocular, hükümete seslenerek dinarın değer kaybetmesinin durdurulmasını istedi. Iraklı protestocular, özellikle yumurta gibi temel gıda maddelerinin fiyatın düşürülmesi çağrısı yaptı. Bağdat’taki gösteriye güneydeki kentlerden de katılım oldu. Irak'ta yerel para biriminin ABD doları karşısındaki değer kaybı günlerdir devam ediyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 23 Ocak'ta Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhlif’i kendi isteği üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı getirmişti. Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası döviz kurunda küçük bir düşüş olsa da kısa sürede kur yeniden yükselişe geçti. Irak Merkez Bankası vatandaşa satışta döviz kurunu dolar başına 1470 Irak dinarı olarak belirlerken, karaborsa ve serbest piyasada 1 dolar 1590 ila 1620 dinardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/irakta-dolardaki-yukselisin-ardindan-merkez-bankasi-baskani-degistirildi--1066060222.html
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irak, dolar, protesto, merkez bankası
irak, dolar, protesto, merkez bankası

Iraklılar döviz kurundaki artışı protesto etti

12:24 25.01.2023 (güncellendi: 12:25 25.01.2023)
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© AA
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yerel para birimi dinarın ABD doları karşısında değer kaybetmesi protesto edildi.
Bağdat’ta Merkez Bankası binası yakınında toplanan protestocular, hükümete seslenerek dinarın değer kaybetmesinin durdurulmasını istedi. Iraklı protestocular, özellikle yumurta gibi temel gıda maddelerinin fiyatın düşürülmesi çağrısı yaptı.
Bağdat’taki gösteriye güneydeki kentlerden de katılım oldu.
Irak'ta yerel para biriminin ABD doları karşısındaki değer kaybı günlerdir devam ediyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 23 Ocak'ta Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhlif’i kendi isteği üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı getirmişti.
Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası döviz kurunda küçük bir düşüş olsa da kısa sürede kur yeniden yükselişe geçti.
Irak Merkez Bankası vatandaşa satışta döviz kurunu dolar başına 1470 Irak dinarı olarak belirlerken, karaborsa ve serbest piyasada 1 dolar 1590 ila 1620 dinardan işlem görüyor.
Irak- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
EKONOMİ
Irak'ta dolardaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı görevden alındı
23 Ocak, 11:03
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