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Icardi, özel jetininin kullanımını Wanda Nara'ya yasakladı, kredi kartlarını iptal etti
Icardi, özel jetininin kullanımını Wanda Nara'ya yasakladı, kredi kartlarını iptal etti
Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara'nın özel jetini kullanımını yasakladığı ve kredi kartlarını iptal ettiği bildirildi. İtalyan basınına... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T16:27+0300
2023-01-25T16:28+0300
yaşam
mauro icardi
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İtalyan basınında yer alan habere göre, Wanda Nara'ya karşı kılıçları çeken Mauro Icardi, eski eşine verdiği özel jeti geri alırken, kredi kartlarına da bloke koydurdu. Kartlarının iptal edildiğini alışveriş yaptığı mağazada öğrenen Nara'nın bu duruma kızdığı ifade edildi.Haberde, Icardi'nin sıradaki hamlesinin de çocuklarının velayetlerini almak olacağı yazıldı.Arjantinli yıldızın, çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetini alamasa bile ortak gözetim altında yaşamaları için tüm imkanları zorlayacağı belirtildi.
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mauro icardi, wanda nara
mauro icardi, wanda nara

Icardi, özel jetininin kullanımını Wanda Nara'ya yasakladı, kredi kartlarını iptal etti

16:27 25.01.2023 (güncellendi: 16:28 25.01.2023)
© DHAMauro Icardi'nin Galatasaray'a transferini gerçekleştirdikten sonra kendisinden ayrılan eşi ve menajeri Wanda Nara
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferini gerçekleştirdikten sonra kendisinden ayrılan eşi ve menajeri Wanda Nara - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© DHA
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Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara'nın özel jetini kullanımını yasakladığı ve kredi kartlarını iptal ettiği bildirildi. İtalyan basınına yansıyan haberde, Icardi'nin bu kararı almasının nedeninin Wanda Nara'nın çocukları Arjantin'e götürmesi olduğu belirtildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Wanda Nara'ya karşı kılıçları çeken Mauro Icardi, eski eşine verdiği özel jeti geri alırken, kredi kartlarına da bloke koydurdu. Kartlarının iptal edildiğini alışveriş yaptığı mağazada öğrenen Nara'nın bu duruma kızdığı ifade edildi.
Haberde, Icardi'nin sıradaki hamlesinin de çocuklarının velayetlerini almak olacağı yazıldı.
Arjantinli yıldızın, çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetini alamasa bile ortak gözetim altında yaşamaları için tüm imkanları zorlayacağı belirtildi.
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