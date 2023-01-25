https://sputniknews.com.tr/20230125/icardi-ozel-jetininin-kullanimini-wanda-naraya-yasakladi-kredi-kartlarini-iptal-etti-1066167209.html

Icardi, özel jetininin kullanımını Wanda Nara'ya yasakladı, kredi kartlarını iptal etti

Icardi, özel jetininin kullanımını Wanda Nara'ya yasakladı, kredi kartlarını iptal etti

Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara'nın özel jetini kullanımını yasakladığı ve kredi kartlarını iptal ettiği bildirildi. İtalyan basınına... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T16:27+0300

2023-01-25T16:27+0300

2023-01-25T16:28+0300

yaşam

mauro icardi

wanda nara

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İtalyan basınında yer alan habere göre, Wanda Nara'ya karşı kılıçları çeken Mauro Icardi, eski eşine verdiği özel jeti geri alırken, kredi kartlarına da bloke koydurdu. Kartlarının iptal edildiğini alışveriş yaptığı mağazada öğrenen Nara'nın bu duruma kızdığı ifade edildi.Haberde, Icardi'nin sıradaki hamlesinin de çocuklarının velayetlerini almak olacağı yazıldı.Arjantinli yıldızın, çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetini alamasa bile ortak gözetim altında yaşamaları için tüm imkanları zorlayacağı belirtildi.

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2023

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mauro icardi, wanda nara