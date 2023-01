https://sputniknews.com.tr/20230125/hatay-buyuksehir-belediyesi-baskani-savas-onumuzdeki-donem-suriyeli-belediye-baskani-gorulur-1066216971.html

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Savaş: Önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı görülür

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Savaş: Önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı görülür

Radyo Sputnik'e konuşan HBB Başkanı Lütfü Savaş, "Önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı da görülür. Önlem alınmazsa bu olur" ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk oldu.Lütfü Savaş: Kılıçdaroğlu adaysa yanındayız, değilse beni de deftere yazınCumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin de aday olduğunu tekrarlayan Lütfü Savaş, gerekçesini şöyle anlattı:‘Üç dönemdir Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorum, hizmet etmeyi seviyorum. Daha önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına adaysa yanındayız, değilse adaylık listesinde deftere beni de yazarlarsa mutlu olurum dedim. Çünkü her 40 yaşını geçmiş üniversite mezunu insanın buraya aday olmaya hakkı var. Benim de birikimlerimin değerlendirilmesini isterim. Tıp doçentiyim, daha önce Başkent Üniversitesi’nde bölüm kurdum, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulduğunda en önemli işlerin başındaydım, daha sonra rektör başdanışmanlığı yaptım. Ondan sonra il belediye başkanlığı yaptım sonrasında Hatay Büyükşehir’i kurdum ve 2 dönemdir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorum. Birçok güzel hizmetler yaptık Hatay’a. Yeterli olgunluğa eriştiğimi ve Türkiye’nin yeni süreci içerisinde bu organizasyonu yapacaklardan birisi olduğumu düşünüyorum. Kemal bey çıkarsa yanındayız ama 6 genel başkanımızın vereceği kararla her şey neticelenecek. Türkiye, dönülmez akşamın ufkunda. Burada hem adaylık hem de hükümet programı konusunda ve güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda güzel çalışmaları var 6’lı masanın. Bunun için hem cumhurbaşkanlığı hem de Meclis aritmetiğinin Millet İttifakı’ndan taraf olması için çalışmak lazım. Bunun için de iyi bir hazırlık yapılması lazım ve şu an onu yaptıklarını biliyoruz. Ayrıca ben adayın şubat ortasında açıklanacağını düşünüyorum.’‘İki ülke arasında barış çubuğu tüttürelim’Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte bölgenin ekonomik olarak da sarsıldığına dikkat çeken Lütfü Savaş, kendisinin Türkmen olduğu ve Suriye’de de Türkmen akrabalarının olduğunu söyledi.Lütfü Savaş’ın ifadeleri şöyle:“Biz Osmanlı’da aynı ülkenin insanlarıydık. İskenderun hariç ova kısmı Halep Sancağı’na bağlıydı. Böyle olunca da Suriye içinde Osmanlı’dan kalan çok renk var. Onların karşılığında Hatay’da o renkler var. Ben Türkmenim, Suriye içerisinde Türkmen akrabalarımız var, Arapların, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, Çerkeslerin karşılıklı akrabalığı var. Savaş başlamadan önce bu ekonomiye ve sosyal hayata çok katkı sağlıyordu. Çantacı diye tabir ettiğimiz günübirlik ziyaretçiler, Halep’e, Şam’a, Lazkiye’ye giden insanlar bavul ticaretiyle karşılıklı çeşitli malzemeler getirip götürüyordu. Bizim Hatay’da Uzun Çarşı’ya günlük 750 bin dolar para giriyordu. Şu anda ise bütün Uzun Çarşı’nın girdisi çıktısı 40 bin doları bulmuyor. Yani iki ülke inşaları arasındaki akrabalık bağları, iki ülke vatandaşları için de gelir kapısıydı. 2012’ye kadar biz sınır kapılarımızdan 250 TIR ihracat sağlıyorduk ama şu anda o sıfırlandı. Sadece 25 günde bir 100 tane konteynerle ihracat yapabiliyoruz. Yazın yaş sebze meyvelerin bir kısmı çürüyebiliyor. Savaştan biz de Suriye’deki insanlar da çok zarar gördü. 12 yıldır barış çağrısı yapıyoruz, inşallah iki devlet arasında barış çubuğu tüttüreceğimiz zamanlar yakındır.” dedi.'Suriyelilerin doğum oranı yüksek'Suriyelilerin doğum oranının Türklere oranla yüksek olduğunu kaydeden Lütfü Savaş, sayıları tek tek paylaştı:‘Bebek ölümlerine baktığımızda bebek ölümlerinde Türk vatandaşlarının bebeklerinde ölüm oranı yüzde 30, sığınmacıların bebeklerinin ölüm oranı yüzde 70. Bu doğurganlıklarının bizden fazla olduğunu gösteriyor. Bebek ölümlerinin nedeni, bir, doğurganlık fazla, iki, küçük yaşta doğumlar oluyor, üç, sık sık doğumlar var ve tabii dört, sosyo ekonomik durum ve entelektüel birikim. Bizdeki Suriyeli kadınların doğum oranı 5.3, bizim kadınlarımızın 2.01. Yani bizim her 2,5 kadın, 1 Suriyeli kadın kadar doğum yapabiliyor. Siz bunu karşılıklı eşleştirdiğiniz zaman 2,5 kadına 1 kadın gibi düşünmeyin. Suriyelilerde bir erkek 4 kadına kadar evlenebiliyor. Hal böyle olunca bir evde 15 çocuk görme şansınız oluyor. Bu çocukların hayata atılması için babanın annenin ayıracağı zaman gittikçe azaldığından bu çocuklar yeteri kadar ne eğitim alabiliyor ne sosyal hayatta yaşıtlarıyla aynı seviyeye gelebiliyor. Bu çocukların büyük çoğunluğu önce mendil satıyor, sonra uyuşturucu ticaretine giriyor, bir kısmı da silah tutuyor ve önce bölgemize, sonra ülkemize ve sonra dünyamıza sıkıntı yaratacak bir popülasyona eriyorlar. Benim belediye başkanı olarak korkum bu.’‘Önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı da görülür’Hatay’da bulunan Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlığına geçip oy kullanacak Suriyeliler ile ilgili de bilgiler veren Savaş, şu ifadeleri kullandı:“Suriyeliler Hatay’da 1556 civarında şirket kurdular. Bunun dışında 2019 seçimlerinde 13 bin Suriyeli oy kullanmıştı. 2 ay önce baktığımızda oy kullanabilecek Suriyeli sayısı 24 bin civarında olduğunu gördük. Sayın İçişleri Bakanımızın vermiş olduğu sayı 120 bin civarındaydı. Bunun beşte biri Hatay’da oy kullanacak ve muhtemelen seçime kadar da bu 30 bini bulacak. 30 bin az oy değil, biz ilk Sadullah beyle seçimde mücadele ederken 4 bin 900 oyla, sonraki seçimde 110 bin oyla kazandık. 4bin 900 oya baktığınızda büyük bir rakam değil, Oy kullanacak 30 bin kişi kimseyi tanımıyor, sadece iktidarı tanıyor. İktidar bizi getirdi onlara oy kullanırız gibi düşünceleri var. Bu nedenle rekabet konusunda bir tarafa avantaj, bir tarafa dezavantaj sağlıyor. Biz dezavantajlı konuma düşüyoruz. İktidar rakam verdiğim zaman beni mahkemeye veriyor ancak Hatay’da şu anda 450 bin civarında sığınmacı olduğu konuşuluyor. Biz belediye başkanları eğer tecrübeliyse verilen suya, atık suya ve çıkarılan çöpe bakarak sayıyı buluruz. Bunlara baktığımızda Hatay’da 450 binin çok üzerinde sığınmacı olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı da görülür. Önlem alınmazsa bu olur. Eskiden topla tüfekle yapılan savaşların şimdi ekonomik savaşlar, demografik yapının değiştirilmesi ile süren savaşlar ve vesayet savaşları olarak değiştiğini görüyoruz.’

