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https://sputniknews.com.tr/20230125/haberturk-yazari-2000-sonrasi-magdurlarla-ilgili-kademeli-emeklilik-calismasi-baslatildi-1066146262.html
Habertürk yazarı: 2000 sonrası mağdurlarla ilgili kademeli emeklilik çalışması başlatıldı
Habertürk yazarı: 2000 sonrası mağdurlarla ilgili kademeli emeklilik çalışması başlatıldı
Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "2000 sonrası mağdurlarla ilgili bir kademeli emeklilik çalışması başlatıldığını" yazdı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T10:21+0300
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türkiye
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik maaşı
habertürk gazetesi
bülent aydemir
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Aydemir, "2000 sonrası mağdurlarıyla ilgili çalışma…" başlıklı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
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emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, habertürk gazetesi, bülent aydemir
emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, habertürk gazetesi, bülent aydemir

Habertürk yazarı: 2000 sonrası mağdurlarla ilgili kademeli emeklilik çalışması başlatıldı

10:21 25.01.2023
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Emeklilik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "2000 sonrası mağdurlarla ilgili bir kademeli emeklilik çalışması başlatıldığını" yazdı.
Aydemir, "2000 sonrası mağdurlarıyla ilgili çalışma…" başlıklı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
"EYT düzenlemesinden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. SGK üzerinde büyük yük oluşturacak bu düzenlemeyle birlikte hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlarımız da oldu. Bir gün ile EYT’yi kaçıran ya da ilk işe giriş tarihi 2000 sonrası olan vatandaşlar da kendileriyle ilgili düzenleme yapılmasını talep ediyor. Onların beklentisi EYT’liler gibi yaş şartı olmadan prim ve hizmet yılı şartını doldurmak koşulu ile emekli olmak değil. Kademeli emeklilik istiyorlar.
Bu konuyu araştırdım; yetkililere ve ilgililere sordum. Bu durumdaki vatandaşların haklı olduklarını ve bu konuda da bir ön çalışma başlattıklarını belirtiyorlar. EYT kapsamında olur mu ya da seçim öncesine yetişir mi bilemiyorum ama 2000 sonrası mağdurlarla ilgili bir kademeli emeklilik çalışması da başlatılmış. Özü itibarıyla 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlere kademeli emeklilik, daha açık ifadeyle emeklilik yaşını bir iki yıl geri getirecek bir çalışma bu... Buradan duyurmuş olayım… Daha EYT hayata geçmeden, bu da nereden çıktı? diyebilirsiniz. Bugün olmasa bile seçim sonrası kaçınılmaz şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü genel seçimden 10 ay sonra bu kez belediye seçimleri var..."
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