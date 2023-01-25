Habertürk yazarı: 2000 sonrası mağdurlarla ilgili kademeli emeklilik çalışması başlatıldı

Bu konuyu araştırdım; yetkililere ve ilgililere sordum. Bu durumdaki vatandaşların haklı olduklarını ve bu konuda da bir ön çalışma başlattıklarını belirtiyorlar. EYT kapsamında olur mu ya da seçim öncesine yetişir mi bilemiyorum ama 2000 sonrası mağdurlarla ilgili bir kademeli emeklilik çalışması da başlatılmış. Özü itibarıyla 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlere kademeli emeklilik, daha açık ifadeyle emeklilik yaşını bir iki yıl geri getirecek bir çalışma bu... Buradan duyurmuş olayım… Daha EYT hayata geçmeden, bu da nereden çıktı? diyebilirsiniz. Bugün olmasa bile seçim sonrası kaçınılmaz şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü genel seçimden 10 ay sonra bu kez belediye seçimleri var..."