https://sputniknews.com.tr/20230125/finlandiya-nato-uyeligi-onay-surecinin-temmuza-kadar-tamamlanmasini-bekliyoruz--1066164094.html

Finlandiya: NATO üyeliği onay sürecinin temmuza kadar tamamlanmasını bekliyoruz

Finlandiya: NATO üyeliği onay sürecinin temmuza kadar tamamlanmasını bekliyoruz

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eyleminden dolayı kendi NATO üyeliği de tehlikeye giren Finlandiya, Türkiye'nin onay için kendilerine tam tarih vermediğini ama... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T16:29+0300

2023-01-25T16:29+0300

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, kendilerinin ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin, İttifak'ın temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki zirvesinden önce tamamlanmasını bekliyor. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile başkent Riga'da yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Haavisto, İsveç'te Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle Türkiye'nin vereceği onay açısından duraklamalar yaşandığını hatırlatıp bu mesele konusunda İsveç'le yakından çalıştıklarını anlattı.Türkiye'den onay için kendilerine herhangi bir tarih verilmediğini, mayıstaki genel seçimin de bu gecikmede payı olabileceğini belirten Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan'ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini de kaydetti.İsveç: Üçlü Muhtıra'ya bağlıyızİsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ve Finlandiya ile imzaladıkları Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarını savunarak, bunu uygulamaya yoğunlaştıklarını söyledi. Jonson, Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesinde İsveç'in AB dönem başkanlığındaki öncelikleri hakkında sunum yaptı. Toplantı çıkışında Jonson, ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkındaki bir soru üzerine şunları kaydetti: "Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü anlaşmaya uymaya devam ediyoruz. Bunu uygulamaya konsantre olduk. NATO ile askeri anlaşmalarımız devam ediyor. Buna yönelik kısa süre önce Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşmem vardı ancak iptal edildi. Tekrar eskisi gibi görüşmelere dönülmesini umut ediyoruz." Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarını, bu konuda ilerleme sağladıklarını söyleyen Jonson, "NATO'ya üye olmak istiyoruz ve olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230124/finlandiya-disisleri-bakani-isvec-olmadan-da-natoya-uye-olmayi-degerlendirmeye-almaliyiz-1066104061.html

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