https://sputniknews.com.tr/20230125/finlandiya-2019dan-bu-yana-turkiyeye-uyguladigi-silah-ambargosunu-kaldirdi--1066174381.html
Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T18:27+0300
2023-01-25T18:27+0300
2023-01-25T18:42+0300
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Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan 'Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı ambargosunu' kaldırdığını ve satış için lisans verildiğini duyurdu.Finlandiya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye askeri malzeme için ilk ticari ihracat lisansını verdiğini açıkladı.Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da ihracat lisansını askıya almıştı.
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Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
18:27 25.01.2023 (güncellendi: 18:42 25.01.2023) Abone ol
Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.
Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan 'Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı ambargosunu' kaldırdığını ve satış için lisans verildiğini duyurdu.
Finlandiya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye askeri malzeme için ilk ticari ihracat lisansını verdiğini açıkladı.
Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da ihracat lisansını askıya almıştı.