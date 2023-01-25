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Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: 'Yine şaşırmıyoruz'
Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: 'Yine şaşırmıyoruz'
Fenerbahçe, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un davetine yanıtıyla ilgili paylaşımda bulundu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T02:52+0300
2023-01-25T02:52+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
ali koç
dursun özbek
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Fenerbahçe yönetiminden, Dursun Özbek ile Ali Koç arasındaki davet polemiğine ilişkin açıklama geldi. Dursun Özbek'in sarı-kırmızılıların Twitter adresinde yer alan açıklamasının alıntılanarak yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20230124/dursun-ozbekten-ali-koca-rekabetimizi-saha-icinde-surdurecegiz-1066133914.html
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fenerbahçe, galatasaray, ali koç, dursun özbek
fenerbahçe, galatasaray, ali koç, dursun özbek

Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: 'Yine şaşırmıyoruz'

02:52 25.01.2023
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Fenerbahçe-Galatasaray logo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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Fenerbahçe, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un davetine yanıtıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe yönetiminden, Dursun Özbek ile Ali Koç arasındaki davet polemiğine ilişkin açıklama geldi.
Dursun Özbek'in sarı-kırmızılıların Twitter adresinde yer alan açıklamasının alıntılanarak yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan, hatta devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli ligimize, nereden aldıkları belli olmayan (!) güç ile 'bitirtmeyiz' tehdidi savuranlar, milyonların önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde 'futbolu saha dışına çıkarmayın' yanıtı verdiler! 'Tarih, tekerrürden ibarettir.' Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz..."
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
SPOR
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz
Dün, 22:40
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