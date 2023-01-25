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EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı
EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
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eyt
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EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230124/bilgin-eytlilerin-1-martta-ilk-maaslarini-alacaklari-bir-duzenleme-cikacak-diye-dusunuyorum-1066136450.html
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eyt, imza, ak parti
eyt, imza, ak parti

EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı

17:46 25.01.2023 (güncellendi: 17:52 25.01.2023)
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.
EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
EKONOMİ
Bilgin: EYT'lilerin 1 Mart'ta ilk maaşlarını alacakları bir düzenleme çıkacak diye düşünüyorum
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