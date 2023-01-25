https://sputniknews.com.tr/20230125/eyt-duzenlemesi-ak-parti-milletvekillerinin-imzasina-acildi-1066172233.html

EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı

EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T17:46+0300

2023-01-25T17:46+0300

2023-01-25T17:52+0300

eyt

imza

ak parti

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1a/1062724103_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4192c26efd72aee80adb06b50fc2323f.jpg

EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230124/bilgin-eytlilerin-1-martta-ilk-maaslarini-alacaklari-bir-duzenleme-cikacak-diye-dusunuyorum-1066136450.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eyt, imza, ak parti