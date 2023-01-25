https://sputniknews.com.tr/20230125/eyt-duzenlemesi-ak-parti-milletvekillerinin-imzasina-acildi-1066172233.html
EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı
EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T17:46+0300
2023-01-25T17:46+0300
2023-01-25T17:52+0300
eyt
imza
ak parti
türkiye
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EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230124/bilgin-eytlilerin-1-martta-ilk-maaslarini-alacaklari-bir-duzenleme-cikacak-diye-dusunuyorum-1066136450.html
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eyt, imza, ak parti
EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı
17:46 25.01.2023 (güncellendi: 17:52 25.01.2023) Abone ol
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.
EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.