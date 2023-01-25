https://sputniknews.com.tr/20230125/dso-genel-direktoru-ghebreyesus-8-haftada-kovid-19-nedeniyle-170-binden-fazla-kisi-oldu-1066138951.html

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 8 haftada Kovid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişi öldü

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 8 haftada Kovid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, son 8 haftada Kovid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T00:55+0300

2023-01-25T00:55+0300

2023-01-25T00:55+0300

koronavirüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

kovid-19

ölüm

virüs

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel sağlık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Geçen yıl aralık ayının başından bu yana Kovid-19 kaynaklı haftalık ölümlerde yaşanan artışa dikkati çeken Ghebreyesus, "Son 8 haftada 170 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunlar sadece raporlanan ölümler, gerçek rakamlar bundan daha fazla" dedi.DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olan 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu'nu ilan etmelerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini aktaran Ghebreyesus, bu hafta Kovid-19 Acil Durum Komitesinin, virüsle ilgili durumun halen küresel bir acil durum teşkil edip etmediğini tartışmak için toplanacağını söyledi.Ghebreyesus, "Acil Durum Komitesinin tavsiyesini önceden almayacağım ancak birçok ülkede durum ve Kovid-19 nedeniyle artan ölümler beni endişelendiriyor. Salgının ilk başladığı 3 yıl öncesine göre çok daha iyi durumda olsak da, salgına karşı küresel kolektif tepki bir kez daha baskı altında" dedi.'Daha fazlasını yapmazsak virüs öldürmeye devam edecek'Çok az sayıda kişinin, özellikle yaşlıların, yeterli seviyede aşılandığına değinen Ghebreyesus, birçok kişinin hatırlatma dozlarını almadığını belirtti.Kırılgan sağlık sistemlerinin grip ve diğer hastalıkların yanı sıra, Kovid-19'un yüküyle başa çıkmakta zorlandığını da dile getiren Ghebreyesus, şöyle devam etti:

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, kovid-19, ölüm, virüs