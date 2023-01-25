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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230125/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066144690.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.80 lira seviyesinde başlarken, gram altın 1165 liradan alıcı buluyor. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T09:26+0300
2023-01-25T10:00+0300
ekonomi
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altın
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yarım gram altın
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Dün, yatay seyirle 18,8008'den kapanan dolar/TL, bugün 18.81 seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise 20.50 civarında seyrediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı 1.165 liradan, çeyrek altın ise 1.952 TL'den satılıyor.Ons altın uluslararası piyasalarda 1928 dolara alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 7648 lira.Brent petrolün varil fiyatı 86.6Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.63 dolardan işlem görüyor.Dün 88.71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artarak 86,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,36 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki yükselişte, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.366 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230124/dolar-1880-liranin-uzerine-cikti-gram-altin-yukseliyor-1066102118.html
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dolar, dolar/tl, altın, gram altın, yarım gram altın, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, altın, gram altın, yarım gram altın, euro, euro/tl

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:26 25.01.2023 (güncellendi: 10:00 25.01.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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Dolar güne 18.80 lira seviyesinde başlarken, gram altın 1165 liradan alıcı buluyor.
Dün, yatay seyirle 18,8008'den kapanan dolar/TL, bugün 18.81 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 20.50 civarında seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 1.165 liradan, çeyrek altın ise 1.952 TL'den satılıyor.
Ons altın uluslararası piyasalarda 1928 dolara alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 7648 lira.

Brent petrolün varil fiyatı 86.6

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.63 dolardan işlem görüyor.
Dün 88.71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artarak 86,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,36 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5.366 puandan başladı.
Altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
EKONOMİ
Dolar 18.80 liranın üzerine çıktı, gram altın yükseliyor
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