https://sputniknews.com.tr/20230125/diyarbakirda-bir-italyan-koyu-1066164011.html

Diyarbakır'da bir İtalyan köyü

Diyarbakır'da bir İtalyan köyü

Çüngüş İlçesinde dağların yamacında bir İtalyan köyü. 1976 yılında yapımına başlanan Karakaya Barajı inşaatında çalışmak için gelen İtalyan mühendis ve işçi... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T16:09+0300

2023-01-25T16:09+0300

2023-01-25T16:19+0300

yaşam

diyarbakır

italyan

köy

belediye

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Diyarbakır’ın Çüngüş İlçesi sınırları içerisinde 1976 yılında yapımına başlanan Karakaya Barajı için yerli ve yabancı binlerce mühendis ve işçi çalıştı. Çalışanlar arasında 3 bine yakın İtalyan da bulunuyordu. Kimisi ailesiyle gelen İtalyanlar uzun süre kalacakları için Karakaya Köyü Mezrası’nda 350 hanelik bir köy kurdu. Köyün yapısı bölge standartlarının bir hayli üzerinde. İçinde 3 helikopter pisti, kantin, sinema salonu, konser yerleri, okul, hastane ve eğlence merkezleri bulunuyor.Ceketlerini alıp gittiler, köyü de eşyalarla birlikte belediyeye hediye ettilerKöyde 11 yıl yaşayan İtalyanlar, 1987 yılında baraj yapımı sona erince köyden ayrıldı. İtalyanlar sadece ceketlerini alarak köyden ayrılırken, evleri içindeki eşyalarla birlikte belediyeye hediye etti. Ancak sahiplenilmeyen köy, yıllar içinde talan edildi ve köy şu an hayalet görünüme sahip.‘Arkadaşlık ortamı gayet iyi ve sıcaktı’İtalyan Köyü ile ilgili Sputnik’e konuşan Karakaya Köyü sakinlerinden Ramazan Arslancan, baraj yapıldığında henüz 12 yaşında olduğunu belirterek “Orası Yapsan İtalyan Evleri diye geçiyordu. Barajda yaklaşık 8 bin kişi çalıştı 3 bine yakını İtalyandı. Almanlar da vardı. İtalyanlar orada barajda çalışıyordu, gelip orada dinleniyorlardı. O dönemde orada kantin, sinema, eğlence yerleri vardı. O dönem orada bekçi vardı. İzin alıp köye gidip geziyorduk. Onların ortamı bizim ortamdan farklıydı. Onlar daha cana yakındı. Bütün insanlar onlarla iyi kaynaşıyordu, arkadaşlık ortamı gayet iyi ve sıcaktı. İtalyanlar oradan giderken sadece ceketlerini alıp gittiler. Sapasağlam bıraktılar. İtalyanlar gittikten sonra köy harabeye döndü” dedi.‘Bahçeli, havuzlu küçük küçük villalar’Fotoğraf çekmek için gezerken köyü fark eden fotoğrafçı Cengiz Kudat, “Doğa fotoğrafları çekmek için gezerken bu köyle karşılaştım. Yapısı çok farklı olduğu için dikkatimi çekti. Biraz araştırınca da farklı bir hikayesi olduğunu öğrendim. Burada Türkiye’nin 2. büyük barajı yapıldı. İnşaatı sırasında İtalya’dan mühendisler, işçiler geldi. Barajın inşaatı yaklaşık 10 yıl sürdü, 10 yıl uzun bir süre olduğu için burada kendilerine köy kurdular. Yaklaşık 350 hane var. Uzun süre kaldıkları için burada kendilerine bir yaşam alanı kurmuşlar. Köyden gittikten sonra da hiçbir şey almadan sadece ceketini alıp gitmişler. Burayı da Çüngüş Belediyesi'ne vermişler ama belediye imkanlardan dolayı sahip çıkamadığı için yıllar içinde talan edilmiş. Yerleşim alanına bakıldığında buranın mimarisi olmadığı anlaşılıyor. Küçük küçük villalar şeklinde yapılmış, her villanın bahçesi var. Bazılarında havuz da var” şeklinde konuştu.

diyarbakır

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, italyan, köy, belediye